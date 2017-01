Tesla 'electrifica' todo el país

La compañía de Elon Musk cuenta con 795 estaciones con 5.085 supercargadores en el mundo, según cifras de su portal oficial. Sin embargo, solo ocho estaciones están situadas en España y todas ellas tienen un denominador común: la cercanía al Mediterráneo -a excepción de las de carga ultrarrápida de Burgos, Ariza (Zaragoza) y de La Gineta (Albacete), aprobada en noviembre y en proceso de construcción-. "De momento se ha instalado el corredor del Mediterráneo por el alto turismo que esta zona recibe. Hasta hace bien poco, los vehículos no se vendían en España. Por lo tanto, la mayoría de personas que tenían un Tesla eran de fuera de nuestro país", explica Raúl Gutiérrez, 'community manager' y cofundador de Club Tesla España.

A las ocho estaciones rápidas se suman el resto de puntos de carga a lo largo des país. "El uso del supercargador es fácil. El conductor solo tiene que estacionar, conectar el vehículo y en aproximadamente 30 minutos tendrá suficiente autonomía para llegar a su destino o a la siguiente estación de carga", comenta la compañía de Elon Musk.

Aunque Tesla sigue desarrollando sus estaciones de carga: prepara un nuevo ataque a sus competidores con recargas inferiores a los 15 minutos con los V3 Supercharger, que tendrán una potencia superior a los 350 kW. Los actuales cargadores son capaces de ofrecer alrededor de 145 kW, aunque Tesla lo tiene restringido a 120 kW. Pero para ello Tesla tiene que buscar una rentabilidad a sus actuales dispositivos. "Todo corre a cargo de ellos, fabricación y permisos a las autoridades. Ellos montan su propio poste de luz y se encargan de todo lo relacionado con el mantenimiento", asegura Bruno García Muñoz, propietario de los terrenos donde Tesla ha instalado la estación de carga rápida más grande de España, en Cúllar (Granada).

«Me llamó Tesla y al principio no me lo creía»

Hasta la fecha, Cúllar (Granada) cuenta con el privilegio de ser la estación de supercarga Tesla más grande de España. A poco más de 122 kilómetros de la capital, Cúllar llamó la atención de los representantes de Elon Musk.

En los arcenes de la A-92, los ocho supercargadores son los más meridionales de Europa. "Se pusieron en contacto conmigo y al principio no me lo creía. No sabía nada de ello", explica Bruno García Muñoz, propietario de los terrenos.

"Nos eligieron por nuestra situación geográfica". La cercanía a Granada, a Málaga y los poco menos de 370 kilómetros que separan Cúllar de Sevilla, permiten una recarga rápida y llegar a la capital andaluza en los coches de Elon Musk. Y el camino sigue. "Dicen que Málaga puede ser la siguiente. Ya están preguntado sobre ella", añade Muñoz.