'RiME' ya es una realidad

Ha sido un desarrollo largo y no exento de problemas. Presentado en 2013 como un título en exclusiva para PlayStation 4 y con un vídeo que encandiló a los asistentes de la Gamescom, 'RiME' estuvo en tela de juicio casi desde entonces. ¿La razón? Durante los dos años siguientes parecía que un agujero negro se había tragado el título español. Raúl Rubio, CEO de Tequila Works, reconocía el pasado año que había sido un error anunciarlo con tanta antelación: "Anunciamos el juego tras trabajar en él durante poco tiempo. No hemos enseñado nada en dos años porque probablemente era demasiado pronto".

Pese a la recepción positiva del concepto -el título pone al jugador en la piel de un niño y otorga una importancia fundamental a la luz, inspirandose en las pinturas de Sorolla, y recordando a títulos del Team ICO como 'The Last Guardian' o ThatGameCompany como 'Journey'-, el futuro del juego se sumió en la incertidumbre. Daba la sensación de que su desarrollo no avanzaba. Quizá el mayor susto llegó cuando Sony anunciaba que abandonaba el barco, en 2016. 'RiME', que hasta ese momento sólo iba a salir en la consola del fabricante japonés, pasaba a ser un juego multiplataforma con sus correspondientes versiones para Xbox One, Nintendo Switch y PC. Este viernes ha salido al mercado y las primeras críticas que ha recibido uno de los títulos españoles más esperados del momento son muy positivas.