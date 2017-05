La inteligencia artificial derrota al mejor jugador de go mundial en el primer duelo entre ambos

El enésimo duelo "definitivo" para ver si la inteligencia artificial ya supera a la del hombre comenzó este martes su primer asalto en un tablero de go, el juego más complejo del mundo, donde el número uno de la disciplina, el chino Ke Jie, perdió por la mínima frente a AlphaGo, software diseñado por Google.

La partida, que duró casi cinco horas, y en la que Ke Jie manejó las fichas negras y Google las blancas, se jugó con gran igualdad en todo momento y acabó necesitando de un cuidadoso recuento final de fichas, donde AlphaGo venció por sólo un cuarto de punto.

Ke, quien con cinco años ya ganaba torneos nacionales y con 19 es el mejor del planeta, finalizó la partida visiblemente agotado e incrédulo por lo ajustado del marcador, aunque sí hubo una clara victoria de AlphaGo en el cronómetro, ya que movió sus fichas gastando tres veces menos tiempo que su rival de carne y hueso.

«Un enfrentamiento increíble»

"Ha sido un enfrentamiento increíble, el más igualado que podría haber sido", comentó en la rueda de prensa posterior a la partida el investigador británico Demis Hassabis, otrora niño prodigio del ajedrez que ahora lidera el equipo DeepMind, desarrollador de AlphaGo para Google.

Un juego complejo y milenario

El go, originado hace más de 2.500 años en China, donde se le llama "weiqi", alberga mayor complejidad matemática que el ajedrez, pese a no tener piezas de distinto valor y aunque sus fichas no pueden moverse una vez colocadas en una de las 361 intersecciones del tablero.

La partida consiste en depositar fichas blancas y negras en un tablero de 19x19 casillas para intentar dominar el mayor número posible de espacios,

El número de jugadas iniciales posibles en el ajedrez es de 20 y el de segundos movimientos es 400, mientras que en el go ya puede haber unas 130.000 combinaciones diferentes tras dos lances.