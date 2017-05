Desvelan cuál es la red social más dañina

Una encuesta de la organización independiente británica Sociedad Real para la Salud Pública (RSPH, por sus siglas en inglés) ha concluido que Instagram es la red social que tiene el peor efecto sobre la salud mental, seguida por Facebook y Snapchat. Alerta de que causan depresiones, agresividad y ansiedad, e incluso dan lugar a acosos.

La encuesta, que ha sido realziada a casi 1.500 personas de entre 14 y 24 años de edad, revela que YouTube y Twitter son, en ese orden, las plataformas que, por el contrario, afectan a los usuarios de manera positiva.

El cuestionario preguntaba sobre temas como la depresión, la ansiedad, soledad o la imagen y su vínculo con estas plataformas de comunicación.

"El ciberacoso anónimo a través de Twitter sobre temas personales me ha llevado a autolesionarme y a tener miedo de ir a la escuela. El acoso en Instagram me ha llevado a intentar suicidarse"

Los encuestados admitieron que Instagram afecta muy negativamente en su autoestima (imagen corporal), en sus horas de sueño (asociado a múltiples problemas que se derivan de dormir poco) y en su miedo a quedarse fuera de eventos sociales (conocido por las siglas en inglés FoMO). Además, consideran que fomenta el ciberacoso, que les genera ansiedad y, en menor medida, síntomas depresivos y sensación de soledad.

"Instagram logra fácilmente que las niñas y mujeres se sientan como si sus cuerpos no fueran lo suficientemente buenos mientras la gente agrega filtros y edita sus imágenes para que parezcan perfectas", asegura uno de los jóvenes que ha participado en el estudio. "El ciberacoso anónimo a través de Twitter sobre temas personales me ha llevado a autolesionarme y a tener miedo de ir a la escuela. El acoso en Instagram me ha llevado a intentar suicidarse y también a lesionarme. Las dos me hicieron experimentar episodios depresivos y ansiedad", confiesa un menor de 16 años.

Reclaman medidas preventivas

La directora ejecutiva de RSPH, Shirley Cramer, ha explicado que Instagram y Snapchat se basan en la publicación de imágenes, que pueden causar ansiedad y complejo de inferioridad. Además, ha reclamado a los responsables de las redes sociales que lleven a cabo sus propios estudios de cómo afectan a la salud mental de sus usuarios y tomen medidas para paliar esos problemas psicológicos. Mantiene que las plataformas deben identificar a los usuarios con comportamientos susceptibles de tener problemas de salud mental. Plantea, además, que aparezca una ventana emergente cuando un usuario lleve mucho tiempo en la red social, una medida que aceptarían un 70% de los encuestados.

Instagram ya se ha defendido ante esta encuesta, y ha asegurado que lo prioritario para ellos es que su red social sea segura, cómoda y favorable para todos, y más para los jóvenes.