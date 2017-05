La cámara doble en el móvil, ¿una moda pasajera? (y II)

No hay duda: están de moda. De ello pueden dar buena cuenta varios de los móviles presentados recientemente, caso del Xiaomi Mi 6, el Huawei P10 Plus o el LG G6. Estos terminales lucen, entre otras prestaciones, cámaras duales que están dando mucho que hablar en el ámbito de los smartphones. No son las primeras... pero tampoco serán las últimas. Porque, sea como fuere, las cámaras móviles con dos sensores comienzan a abrirse hueco en un mundo fotográfico en constante renovación y que busca acortar el (largo) camino que les separa de sus ‘hermanas mayores’, las cámaras réflex. Y qué mejor que hacerlo de innovación en innovación. Sin ir más lejos, Oppo aprovechó el reciente Mobile World Congress de Barcelona para lanzar una doble cámara con un zoom óptico 5x que sorprendió por su potencial...

Eso sí, más allá del auge que está experimentando esta tecnología, es necesario hacer un alto en el camino. ¿Hay motivos para creer que las cámaras dobles son el futuro? ¿Realmente mejoran la calidad de nuestras fotografías? ¿Qué aportan más allá de un diseño más vanguardista?

¿Mejoran las fotografías?

A primera vista, puede parecer que contar con una doble cámara es sinónimo de una mayor calidad en nuestras fotografías por defecto, pero esto no es así... necesariamente. Enara del Castillo y Christian Pérez, especialistas en smartphones del Departamento de Telefonía de Media Markt Donosti, explican las razones. «La doble cámara realiza dos tomas, una en color y otra en blanco y negro, para después fundir ambas imágenes. Con la doble cámara se puede llegar a obtener buenos resultados en modo manual, con unos buenos ajustes, pero en modo automático y con flash, resulta algo más complicado. Asimismo, con una cámara dual se obtienen mayores ángulos de visión, pero las diferencias son en cierto modo limitadas. De ahí que no sea un factor diferencial».

Eso sí, Diego Martínez, responsable de Producto Técnico de FNAC Donostia, encuentra en esta tecnología tres avances significativos. Primero, que permite obtener fotos de gran angular. «Puedes tomar panorámicas sin pasar por el denso barrido de ir cambiando la cámara de posición. Incluso puedes hacer un zoom para afuera, para agrandar más el ángulo de visión», señala. También subraya los beneficios que conlleva su uso en condiciones menos favorables. Y es que teniendo en cuenta la importancia de la luz a la hora de sacar una fotografía, «con la doble cámara ambos sensores toman luz y se mejora la calidad final», asegura Diego Martínez.

Para el responsable de Producto Técnico de FNAC Donostia, la doble cámara también abre un amplio abanico a los usos más experimentales, caso de la cámara lenta en vídeos. «Un ejemplo puede ser que un sensor grabe en alta resolución y 60fps, y otro en resolución más baja, pero con 120fps. De esta forma podrías elegir una parte del vídeo y verla en slow motion sin problemas», añade.

Detalle de la cámara doble del LG G6. / LG

Usos y clases

Desde el Departamento de Telefonía de Media Markt Donosti detallan que «no todos los teléfonos que constan de una doble cámara trasera le dan la misma utilidad». De ahí que Enara del Castillo y Christian Pérez dividan los usos en cuatro grupos:

Profundidad de campo. La doble cámara te deja tener un enfoque más selectivo, enfocando sólo lo que a nosotros nos interesa. Mide la distancia que tenemos hacia el objeto a fotografiar, lo que nos da toda la tridimensionalidad del objeto.

Monocromo. Dispara con la misma calidad que en RGB, lo que evita que tengamos que poner ningún filtro a nuestra imagen.

Modo Retrato. Retrata a la persona, dejándola completamente nítida y desenfocando el fondo. Da importancia al primer plano. El iPhone 7 Plus hace uso de este efecto.

Angulo de visión. Dispara en gran angular, lo que resulta ideal para fotografiar interiores y exteriores.

Doble cámara, ¿sí o no?

Entonces, ¿qué es mejor en un smarthpone? ¿Dejarse llevar por la moda de la cámara dual en el móvil o apostar por la 'clásica' de un único sensor? Enara del Castillo y Christian Pérez lo tienen claro. «A día de hoy es muy recomendable en el móvil una cámara simple de calidad con un buen sensor, siendo esto último lo más importante», afirman. Y es que para los especialistas en smartphones del Departamento de Telefonía de Media Markt Donosti, «los modelos con doble cámara son aún muy minoritarios. Es una tecnología que evolucionará con el paso del tiempo, a medida que se vaya consolidando, caso de producirse a futuro», sentencian.