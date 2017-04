WhatsApp permitirá tener localizados a tus contactos en tiempo real

Siempre pasa lo mismo. Las quedadas en cuadrilla suelen ir precedidas de un torrente de mensajes en el grupo de WhatsApp del estilo de «¿Dónde estáis?», «¿Por dónde vais?» o el cansino «¿Os falta mucho para llegar?». Pues estas dudas existenciales se van a acabar con la nueva opción que ya está probando el servicio de mensajería por antonomasia y que permitirá tener localizados en tiempo real a todos tus contactos. Si ellos quieren, claro.

Según ha desvelado WABtainfo por medio de un vídeo, los usuarios de WhatsApp podrán decidir dentro de poco con quiénes compartir su ubicación, tanto individualmente como a un grupo de amigos, durante un periodo de tiempo determinado para evitar tener que estar mandando mensajes con nuestra dirección cada dos por tres. De hecho, la nueva función estaría situada en este apartado dedicado a la geolocalización.

SNEAK PEEK #4#Exclusive by @WABetaInfo: how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2