Un móvil de gama media con prestaciones premium

Hace ya medio año BQ dio a conocer su Aquaris X5 Plus, terminal con el que la compañía española buscaba hacerse un hueco en la gama media. No lo tenía fácil, porque la competencia es máxima y son muchos los fabricantes que han puesto sus ojos en un segmento de usuarios que no buscan la excelencia a toda costa pero sí la calidad a precios ajustados. Con todo, y a pesar del tiempo (seis meses en el imparable ritmo de la telefonía móvil son un mundo), este terminal sigue siendo una de las opciones más interesantes.

El BQ Aquaris X5 Plus es un móvil ante todo equilibrado. No tiene carencias graves y sí prestaciones que se acercan a la gama alta. No, no está aún al nivel de un móvil premium (ni lo pretende). ¿Para qué? ¿Y para quién?

Una de las prestaciones que pasan más desapercibidas en el día a día es el de la experiencia de uso. Y es que un terminal tiene que ser ante todo práctico. De coger y de manejar. Y este BQ Aquaris X5 Plus lo es. Cuenta con unas dimensiones contenidas y sus 7,7 mm. de grosor permiten llevarlo en el bolsillo cómodamente. Su diseño no destaca especialmente -tampoco su trasera de policarbonato- pero es cómodo y sus bordes metálicos y el clásico efecto 2.5D le dan un plus.

FICHA TÉCNICA BQ Aquaris X5 Plus Dimensiones y peso. 70x145x7,7 mm. 147 gramos Pantalla. 5 pulgadas Full HD (1.920 x 1.080 - 440 ppi). Procesador. Qualcomm Snapdragon 652 Octa Core. 2/3 Gb. de RAM Almacenamiento. 16/32 Gb. (ampliables hasta 128 Gb.) Batería. 3.200 mAh Conectividad. Wi-Fi 2.4G b/g/n/ac, microUSB OTG, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, radio FM, etc. Cámaras. 16 Mpx la trasera (con f2.0 y autoenfoque) y 8 Mpx la frontal Precio. desde 249 euros

¿Cómo es este terminal en el día a día? Notable. A ello ayuda su gran pantalla, uno de los apartados clave de cualquier smartphone. El panel, de 5 pulgadas y resolución FullHD, se ve muy bien en todo tipo de situaciones. Contraste, equilibrio de color, ángulos de visión... todo ello contribuye a una buena experiencia de usuario. A ello, hay que añadir el nivel de brillo que ofrece, algo que se agradece -y mucho- a pleno sol. Eso sí, si eres de los que opta por terminales grandes, es muy probable que la gran densidad de su pantalla te resulte desaprovechada.

El rendimiento en el día a día también es muy bueno en todo tipo de situaciones. Y es que este BQ Aquaris X5 Plus incorpora un procesador Snapdragon 652 de ocho núcleos que hace que todo vaya fluido... y rápido. Los tiempos de navegación, apertura de aplicaciones y descarga de archivos son mínimos y eso en el día a día resulta fundamental. Como añadidos incorpora 3 Gb. de RAM (también tiene su versión de 2 Gb.) y, sobre todo, una experiencia de Android stock a menudo infravalorada: apenas trae aplicaciones preinstaladas de serie ni capa de personalización alguna, algo que contribuye siempre a la fluidez de los terminales.

8,5 Valoración Lo mejor: la calidad de su pantalla y el rendimiento que ofrece en el día a día. Lo peor: no incorpora carga rápida, algo cada día más importante. Viene sin cargador ni auriculares, complementos que no deberían faltar en un móvil de estas características. El apunte: los añadidos de las versiones Plus a veces no justifican su significativo aumento de precio. En este caso lo hace por sí solo. La pregunta indiscreta: ¿por qué BQ apuesta por las 5 pulgadas en la mayor parte de sus terminales y no saca al mercado más con paneles más grandes?

La cámara asegura una buena calidad en las fotos en todo tipo de situaciones. La principal (trasera) cuenta con un sensor de 16 megapíxeles, con apertura f/2.0 y HDR automático. Ello, unido a su autoenfoque por detección de fase ayuda a que no sufra excesivamente en situaciones con poca luz y ofrezca fotos con poco ruido y, eso sí, quizá excesivo contraste de color.

Sea como fuere se trata de una cámara de garantías, que no está a la altura de los smartphones premium, pero que cumple sobradamente para cualquier usuario. Para la cámara delantera nos tendremos que conformar con 8 megapíxeles, una resolución más que correcta para los selfies.

A nivel de autonomía el terminal cuenta con 3.200 mAh de batería, capacidad que da sobradamente para pasar un día sin tener que conectarlo a la corriente eléctrica, siempre en función del uso que le dé cada uno. Eso sí, le falta carga rápida, prestación que comienza a estar en muchos de los terminales de la gama media y que este terminal no implementa. Con todo, esta ausencia -importante- no desmerece la experiencia de usuario en un terminal con notables especificaciones pero que cuenta con un precio ajustado.