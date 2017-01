Nintendo Switch llegará al mercado el 3 de marzo

Nintendo ha desvelado este viernes dos de las incógnitas que más celosamente guardaba sobre Switch, la consola de sobremesa y portátil que sustituirá a Wii U. La máquina llegará a los principales mercados -Japón, Estados Unidos, Canadá y una gran parte de los países de Europa- el próximo 3 de marzo y lo hará a un precio de 299 dólares, que presumiblemente se convertirán en 299 euros en el viejo continente. Su servicio online, a través del cual se podrá chatear y jugar a juegos multijugador, será de pago, aunque se podrá probar gratuitamente hasta otoño. A diferencia de las máquinas anteriores de Nintendo, Switch será 'region free' lo que significa que los usuarios podrán importar y jugar a títulos de cualquier zona geográfica.

El presidente de la compañía, Tatsumi Kimishima, ha sido el encargado de detallar todos estos aspectos en un evento en Japón retransmitido en directo por las principales plataformas de vídeo en internet que, dado que la ocasión lo merecía -no todos los días se presenta una consola-, se ha alejado de los mensajes en vídeo a los que nos tiene acostumbrados Nintendo. Conscientes de que no se podían permitir el caos que reino durante la conferencia del E3 de 2011 en la que se presentó Wii U, en la primera parte del acto se ha explicado de forma clara y sencilla cuál es el concepto del dispositivo que salió a la luz por vez primera en octubre del año pasado. "Es una consola que se conecta a la televisión, pero también un sistema que te puedes llevar contigo para tener diversión allá donde quieras. Es una máquina que ofrece todo tipo de estilos de juego", ha señalado Kimishima.

Un chasqueo de dedos, con el característico sonido que hacen los mandos de Switch, los Joy-Con, al acoplarse, ha dado paso entonces a Shinya Takahasi, responsable del área de desarrollo y planificación de Nintendo. Takahasi ha explicado que el ADN de todas las consolas de Nintendo está presente en Switch. A saber, los dos mandos que formaban parte de la NES, la posibilidad de llevar el videojuego a cualquier lugar con Game Boy, los botones X e Y y los botones laterales que introdujo Super Nintendo, el control analógico y la vibración del mando de Nintendo 64, el asa de GameCube para llevarla fácilmente a cualquier lugar, la pantalla táctil de Nintendo DS, el mando con sensor de movimiento de la Wii y la pantalla del Gamepad de Wii U que permitía jugar a los juegos sin necesidad de contar con la televisión. "Todo eso está de alguna manera en Switch", ha insistido.

Será posible, pues, jugar de tres formas diferentes. En primer lugar, como en una consola de sobremesa tradicional, insertando la pantalla en la estación base y conectando los dos Joy-Con a un soporte llamado Joy-Grip para asemejarlos a un mando más tradicional. En segundo lugar, la pantalla de Switch tiene una peana detrás que permite colocarla en cualquier superficie como si fuera un televisor. En este sentido, cada Joy-Con por separado puede convertirse en un mando para un jugador. Finalmente, es posible acoplar ambos Joy-Con a cada lado de la pantalla, convirtiéndola en una consola portátil de gran tamaño. La duración de la batería dependerá de cada juego, pero según Nintendo variará desde las dos horas y media hasta las seis y se podrá utilizar mientras se carga a través de una conexión USB Type-c. Además de contar con conexión wifi, hasta ocho máquinas se podrán conectar a la vez sin cable para partidas multijugador locales.

Presentación A la izquierda, la máquina, en sus tres posiciones distintas. Debajo, Yoshiaki Koizumi presenta el Joy-Con y el nuevo Mario. / Reuters

Un mando distinto

Más allá del concepto todo en uno que plantea Switch, si algo será clave en la nueva consola es el extraño mando, que se divide en dos Joy-Con. Yoshiaki Koizumi ha mostrado en detalle el dispositivo. Cada Joy-Con cuenta con un stick analógico y los seis botones habituales, cuatro frontales y dos laterales, así que cada extremo por separado funciona como un mando completo en sí mismo. Pero los Joy-Con esconden más secretos. Tendrán un botón para hacer capturas de los juegos y, lo más sorprendente, contarán con acelerómetros y giroscopios, una cámara capaz de discernir figuras como las que hacemos con las manos en piedra, papel o tijera y de medir distancias con precisión, y una vibración que Nintendo ha llamado HD. De esta forma, la compañía deja la puerta abierta a esa línea de títulos que la llevó a lo más alto con Wii.

De hecho, se han mostrado dos juegos que van en esa senda: '1, 2, Switch' y 'Arms'. El primero, presentado por Kouichi Kawamoto, conecta visualmente a cada jugador con su oponente. "Es perfecto para fiestas porque no hay que estar mirando a la pantalla, sino que tienes que mirar a los ojos de la otra persona", ha comentado. Se trata de una idea que ya se había llevado a cabo en algún juego de PlayStation 3 y su mando con sensor de movimiento Move, pero sigue siendo original y eficaz. En este sentido, una de las demostraciones colocaba a dos jugadores en pleno duelo en el Oeste. Estará listo cuando la consola se ponga a la venta. 'Arms', en cambio, es un juego que mezcla boxeo y shooter gracias a los brazos extensibles de los personajes que lo protagonizan. Cada Joy-Con es un brazo y el jugador debe hacer el gesto de dar un puñetazo para tratar de golpear al adversario. Un botón da la opción de saltar, mientras que girando cada mando uno se puede mover de derecha a izquierda y bloquear los golpes. 'Arms' se pondrá a la venta en primavera.

Los juegos

La segunda parte de la presentación tenía que ver ya con los juegos. Según Nintendo, son 50 las empresas que ya trabajan para Switch y 80 los títulos en desarrollo. En este punto, otra de las incógnitas que se han desvelado durante la presentación, a una pregunta que han hecho Shigeru Miyamoto y Eiji Aonuma, máximos responsables de la franquicia, en un cómico vídeo, es que 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' será juego de lanzamiento y se pondrá a la venta el 3 de marzo.

El nuevo 'Super Mario Odyssey'.

Más interesante si cabe es el hecho de que Electronic Arts parece dispuesta a volver a desarrollar para Nintendo. Uno de sus máximos responsables, Patrick Söderlund, ha señalado que sus juegos de deportes más importantes llegarán a la máquina a finales de año. 'FIFA' ha sido una de las franquicias mentadas.

Otros títulos que ya están en camino son 'Splatoon 2', disponible en verano; el curioso 'Super Mario Odyssey', que vuelve a colocar al fontanero en un mundo abierto, algo que no sucedía desde el 'Mario Sunshine' de GameCube, y que saldrá en navidades de 2017; juegos de rol japoneses como 'Xenoblade Chronicle 2', 'Dragon Quest X' y 'Dragon Quest XI' o un nuevo 'Shin Megami Tensei', además de 'NBA 2k17', un nuevo 'No More Heroes', el 'Skyrim' de Bethesda y 'Minecraft', entre otros.

Es precisamente el de los juegos el aspecto que más dudas genera, quizá porque la presentación ha estado muy dirigida al jugador nipón. Habrá que ver si Nintendo logra seducir a los desarrolladores occidentales, desde luego cualidades a la máquina no parece que le falten.