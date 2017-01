El móvil más revolucionario

Pantalla LCD de 3,5 pulgadas y resolución 320x480, procesador de un sólo núcleo, 128 Mb. de RAM, memoria interna de hasta Gb., cámara de 2 megapíxeles, entrada de altavoz y auriculares, conectividad EDGE y WiFi... Sí, las especificaciones del primer iPhone resultan de lo más modestas hoy en día para cualquier propietario de un flamante smartphone. Sin embargo, hace diez años supusieron un auténtico boom que transformaron totalmente el panorama de la telefonía móvil.

Y es que aquel 9 de enero de 2.007 Steve Jobs asombró al mundo en la conferencia Macworld con su flamante iPhone, su última y revolucionaria innovación. El nuevo terminal de Apple, de gran pantalla, diseño inédito y prestaciones aún no vistas, estaba llamado a liderar el incipiente ecosistema de la telefonía móvil.

Argumentos no le faltaban. Introducía una pantalla de grandes dimensiones (en comparación con su competencia), tecnología multitoque, sistema de navegación móvil vanguardista, interfaz muy novedosa, acelerómetro, sensor de proximidad, etc. La pregunta que se hacía todo el mundo era obvia: ¿Triunfaría el iPhone? Vaya si lo hizo. Millones de terminales vendidos, gran expectación por cada nuevo modelo sacado al mercado... El tiempo (y las ventas) habían dado la razón, una vez más, al gurú de la tecnología. No hay nada como innovar...

Con este primer iPhone, Apple consiguió liderar (y transformar) el mundo de la telefonía móvil. Hoy, diez años después, la compañía de la manzana sigue en lo más alto del panorama móvil (junto a Samsung), pero no hay margen para relajaciones, porque la competencia es feroz y compañías como Huawei o Xiaomi se han hecho con una buena parte de pasel. Quizá, la próxima versión de su iPhone (que presumiblemente se presentará en septiembre) le permita dar un golpe en la mesa y recobrar la supremacía.