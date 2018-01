Apuesta por el mimo y la calidad en la cocina

Agin y Maddalen Laburu dirigen la sidrería Ipintza, un negocio familiar situado en el caserío del mismo nombre, en Astigarraga. "Somos la segunda generación y hemos visto claro que, como no podemos competir con las grandes bodegas en cuanto a producción, debemos apostar por diversificar nuestra oferta en cocina", afirma Agin. Por ello, en su sidrería se ofertan diferentes menús, así como una variada carta.

Ipintza ganó el programa de ETB2 'Juego de Cartas', en el que también participaron Astarbe, Iruin-Astiazaran y Elutxeta. Fueron los propios sidreros, así como el presentador del espacio, quienes otorgaron la mejor puntuación a Ipintza: "Fue un respaldo importante para una sidrería como la nuestra. Nosotros queremos ampliar el abanico porque ya no vale todo. Antes, con 'sota, caballo y rey', llenabas siempre, sin importar tanto cómo funcionabas. Ahora, la generación que va a la sidrería ha cambiado. No gasta tanto en gastronomía y sí en ocio y va 'de sidrería' una vez al mes o por temporada y no a la semana. Por eso, muchas veces la demanda se concentra también en sábado al mediodía", explica Agin.

La gran novedad de Ipintza para este año es el lumagorri a la parrilla, aunque otras de sus especialidades son el txipiron, la costilla de cerdo o el cordero, todos ellos a la parrilla: "Intentamos trabajar siempre con producto del entorno y, lejos de pensar en ganar en capacidad para atender cada vez a más gente, preferimos priorizar y hacer una clara apuesta por la calidad. La gente ya no viene por sí sola, sino que tienes que destacar en algo para que el negocio funcione bien", argumenta.

Ipintza

688 811 724

www.ipintza.com