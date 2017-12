“Nunca estaremos seguros al 100%”

Ibermática, basándose en la experiencia acumulada en los últimos 30 años en proyectos y servicios de seguridad en sus clientes, apuesta de forma clara y contundente por el desarrollo e implantación de los entornos de ciberseguridad. Juan Carlos Chamizo, director de la unidad, repasa algunos de los puntos claves de su labor.

¿Uno de los grandes problemas de la ciberseguridad puede ser la falta de personal cualificado en las empresas?

Es uno, pero no el único. Además de ser necesarios el reciclaje y formación del personal de las empresas, es importante que se entienda la problemática de la seguridad en los procesos de la compañía. No en vano, casi todas manejan información sensible de una u otra forma, sin que se apliquen medidas para su seguridad. Se deben concienciar de que es una carrera de fondo y que nunca se va a estar seguro al 100%.

¿Qué brechas de seguridad aprovechan los ciberdelincuentes para sus ataques?

Las brechas más comunes son vulnerabilidades conocidas y antiguas. Uno de los principales problemas que tienen en muchas compañías es la antigüedad de los sistemas y el no estar actualizados. Es complicado, sobre todo en las empresas de gran tamaño, ya que este mantenimiento suele conllevar paradas de producción por lo que no se entiende como prioritario. Esto que es tan esencial, era el “motor” para la propagación del “Wanacry”. Los equipos que estaban actualizados no sufrieron percance alguno.

En cuanto a las fugas de información, el principal problema radica en el poco control interno. Además, los ciberdelincuentes emplean numerosas formas para intentar acceder a nuestra red, la principal a través del email.

¿Qué diferencias hay entre grandes empresas y pymes a la hora de gestionar su ciberseguridad?

Por desgracia, las pymes no están especialmente concienciadas en temas de ciberseguridad y no disponen de muchos recursos dedicados a ella, aunque hay pymes que manejan información más crítica que muchas grandes empresas. La excusa de “¿Quién se ve a fijar en una empresa tan pequeña?” no es válida para los ciberdelicuentes.

Hay que reconocer que el coste de la ciberseguridad no es bajo, pero hay que compararlo con lo que pueden suponer las sanciones que se podrían aplicar en caso de robo de información sensible. El nuevo Reglamento Europeo para la Protección de Datos (GPRD) marca sanciones muy elevadas a las empresas que sufran pérdida de información y no tuvieran implantadas medidas para intentar evitarlo.

En Ibermática, ¿qué servicios aportan a las empresas en materia de ciberseguridad?

El objetivo de la unidad de ciberseguridad de Ibermática es acompañar a nuestros clientes en el proceso de securización de sus sistemas y entornos. Analizamos las necesidades de nuestros clientes, nos sentamos con ellos para decidir los activos más críticos para el negocio y planteamos una hoja de ruta con las acciones y medidas a implantar para securizarlos. No queremos ser un simple distribuidor de seguridad, sino, como es seña de Ibermática, ser un partner tecnológico para nuestros clientes.

Los servicios que Ibermática proporciona a sus clientes van desde la primera línea de defensa, como son los end-point y la seguridad perimetral de la compañía (con servicios de antivirus, antimalware, análisis de comportamiento, antiphising, firewalls o sandboxing), a soluciones para controlar los accesos, verificar a los usuarios, securizar los documentos dentro y fuera de la red corporativa, protección de correo, etc, pasando por servicios de monitorización continua de la seguridad, análisis y correlación de logs, etc.

Por otro lado, somos capaces de auditar la seguridad de la empresa antes, durante y después de un posible ataque así como analizar las vulnerabilidades de los servicios proyectados o ya implantados.

