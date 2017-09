Educando el carácter emprendedor desde las aulas La experta internacional en educación, Alison Peacock, en una de sus habituales ponencias. STARTinnova Summit profundizará en las claves para una Educación Emprendedora, con ejemplos y ponencias. Especialistas en innovación, startups, educadores y empresas líderes compartirán la apuesta por emprender HAIZEA ALUSTIZA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 17 septiembre 2017, 11:10

El edificio principal del Parque Miramon y Eureka! Zientzia Museoa acogerán el 29 de septiembre la segunda edición de STARTinnova Summit. Se trata de una jornada que tiene como objetivo unir al mundo de la Educación, las grandes empresas y las startups, con el fin de trabajar juntos por una sociedad emprendedora, reflexionar sobre modelos educativos que promuevan las habilidades para emprender, asistir a diálogos entre directivos de grandes empresas y fundadores de startups, de las que conoceremos algunas de las más prometedoras en sectores clave.

Para ello, el evento contará con diversos exponentes de la innovación y el emprendimiento aplicados al mundo empresarial y al de la Educación. La jornada está dirigida a docentes, equipos directivos de centros educativos, directivos de empresas, emprendedores, inversores, profesionales de la innovación y responsables de políticas públicas.

Cada colectivo contará con un espacio dedicado, #EDUCA y #START, y ambos empezarán el día en un espacio común, con una actividad participativa en la que abrirán una ventana al porvenir en la dinámica 'Futuros Preferidos'.

Educar para la innovación

La realidad actual se caracteriza por la incertidumbre y el cambio acelerado. Y los retos que surgen para la empresa y la sociedad en general requieren de habilidades adaptadas.

Por un lado, las empresas precisan de formas novedosas y distintas de hacer las cosas, fuentes de innovación de las que nutrirse para ofrecer cada día un servicio o producto adaptado y personalizado.

Por otro lado, los grandes retos de la sociedad necesitan de individuos que sean capaces de implicarse aportando soluciones innovadoras. Un perfil de profesional con unas aptitudes que se deben trabajar y fijar desde la escuela.

Para la convergencia de todas estas ideas, y para tratar las claves de una Educación Emprendedora, STARTinnova Summit contará con el espacio #EDUCA, en el que se escuchará a expertos en el ámbito, y se conocerán experiencias de éxito.

Docentes sin límites

El espacio #EDUCA, además de la presentación de experiencias de éxito y varios diálogos, acogerá la ponencia de Alison Peacock, directora ejecutiva de The Chartered College of Teaching, consejera de Teach First, Open Futures y del Chartered Institute of Educational Assessors y columnista de The Times Educational Supplement.

La experta hablará sobre la importancia del aprendizaje profesional para docentes. Ilustrará su ponencia con ejemplos de innovación que solo pueden crecer en un ambiente de aprendizaje donde los profesores están informados, confiados y son conocedores del propio entorno. Describirá, además, su propia iniciativa, 'Aprendiendo sin límites'.

- Usted es todo un referente educacional a nivel internacional, ¿cuáles son los pilares de un buen sistema educativo?

- Pedagogía, curriculum y valoración. Estas tres áreas de la experiencia del profesor se tienen que combinar de manera equilibrada.

- ¿En qué consiste su iniciativa 'Aprendiendo sin límites'?

- Este estudio realizado con la Universidad de Cambridge intenta demostrar que 'la habilidad' es un concepto útil. Demasiados profesores ven a sus alumnos de una manera deficitaria que predetermina sus futuros logros y éxitos. 'Aprendiendo sin límites' busca un camino para enseñar a cada alumno, mientras el docente espera a ser sorprendido por lo que el niño (o el adulto) puede conseguir.

- ¿Cómo se consigue promover el liderazgo emprendedor en las aulas con las limitaciones que existen actualmente?

- Cada profesor tiene la libertad, en su clase, de construir una cultura de oportunidad y bondad, en la que las personas individuales son capaces de florecer. Aquí, el liderazgo emprendedor tiene mucho que ver con favorecer la originalidad, la diferencia y los enfoques alternativos. Si se abre un espacio para la escucha, el compartir y la inspiración, todo el mundo se beneficia.

- ¿Cuáles han sido las claves para convertir una escuela calificada de bajo rendimiento en una de calificación excelente por Ofsted?

- Las claves de liderazgo de mi colegio fueron construir una cultura de inclusión, confianza y una acción común. En semejante atmósfera se construye una energía colectiva que genera que todo el mundo se sienta más fuerte e inspirado.

- En su ponencia se centrará en la importancia del aprendizaje profesional para profesores, ¿por qué se centra en el equipo docente?

- Los profesores tendrían que tener la oportunidad a lo largo de su carrera de aprender sobre las maneras más efectivas de enseñar. Esto significa aprender de otros colegas que están consiguiendo grandes resultados con sus alumnos y estudiar la manera de aplicarlo de una forma más amplia al sistema propio. La constancia es una característica importante de los sistemas de alto rendimiento y esto solo se puede conseguir a través de practicas compartidas, tanto intracolegial como intercolegiamente, en todas las etapas.

- ¿A qué se refiere cuando habla de profesores informados, confiados y conocedores del propio entorno?

- Creo que es importante que nuestros profesores sean lo mejor que pueden ser, su mejor versión. Para ello la información sobre pedagogía, diseño curricular y valoración son herramientas fundamentales que permiten a los profesores construir para avanzar y seguir creciendo. De esta forma además, aumentan la confianza en ellos mismos y ganan experiencia.

- ¿Qué dificultades se encuentran a la hora de compaginar la enseñanza académica con el desarrollo de habilidades personales como la creatividad o el trabajo por proyectos?

- Las habilidades académicas y creativas necesitan ir de la mano, necesitamos niños y jóvenes que sean capaces de aprender, resolver problemas y pensar por ellos mismos. También necesitamos que sepan apreciar la belleza a través de las artes y de desarrollar conciencia ascética y empática dentro de las comunidades.

- ¿Es el miedo al error uno de los grandes limitadores de las personas?

- Así es. Cuando todo es predecible y conocido podemos resistir cualquier tipo de cambio. La cuestión es que necesitamos reconocer que, a veces, es importante intentar cosas nuevas y abrazar nuevas ideas. Sin esto no podemos inspirar la innovación. Esto se debe a que a la gente le gusta sentirse segura y no humillada. Para superar esta situación se debe crear una cultura de confianza en la que las ideas puedan ser generadas, exploradas y compartidas de manera que nos ayude a explorar 'el arte de lo posible'.

- Es también la presidenta de The Chartered College of Teaching. ¿En qué consiste exactamente esta agrupación?

-En The Chartered College of Teaching buscamos construir un estatus de la profesión de profesor a través del estudio, aprendizaje online y redes de alta calidad. Los profesores españoles son bienvenidos para unirse a nosotros en www.chartered.college.

Experiencias educativas de éxito

1

LISBOA. Escuela Magestil.

La empatía, la creatividad o el trabajo en equipo se valoran igual que las competencias académicas tradicionales, educando a los niños para un mundo en constante transformación.

2

BIZKAIA. Begoñazpi Ikastola.

Desde 2014 cuentan con un nuevo sistema educativo sin exámenes creado por la Universidad de Harvard, de evaluación permanente a través de proyectos realizados durante el curso.

3

BARCELONA. Colegio Sagrado Corazón.

Desarrolla los valores emprendedores de su alumnado de Bachillerato sumando a la dimensión teórica una vertiente eminentemente práctica, incluso con prácticas en empresas.

4

GIPUZKOA. Arizmendi Ikastola.

Con la confianza como clave, su sistema se basa en dotar al estudiante de autoconfianza y confianza en su entorno, de forma que esté en condiciones de desarrollarse de forma óptima.