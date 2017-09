Alison Peacock: «Hay que fomentar la creatividad de los niños» Sábado, 30 septiembre 2017, 09:52

Un aprendizaje sin límites y que incumba no solo a alumnos sino a los propios profesores fue el hilo conductor del discurso que ofreció Alison Peacock. Eminencia en la docencia y la investigación y actualmente Directora Ejecutiva de The Chartered Collegue of Teaching, Peacock defendió en su ponencia que «tenemos que fomentar la creatividad en los niños porque alimenta nuevas ideas y formas de pensar. Si mantenemos una jerarquía y todos somos iguales, ¿cómo vamos a desarrollarlos para afrontar un futuro en constante cambio?», ahondó. En ese sentido, defendió la creación de «ciudadanos del futuro que puedan pensar, colaborar y resolver problemas. Deberíamos alimentar esa energía y convicción de los niños sobre su capacidad para cambiar el mundo».