El youtuber Logan Paul indigna a las redes sociales subiendo un vídeo de un cadáver El 'influencer' se desplazó hasta el conocido 'Bosque de los suicidios', en Japón, donde grabó el cuerpo de una persona que se había colgado de un árbol para después publicarlo en su canal, con 15 millones de suscriptores R.C. Martes, 2 enero 2018, 16:27

Logan Paul, uno de los youtubers más famososo del mundo, ha incendiado las Redes Sociales tras la publicación de su último vídeo, en el que se podía ser el cuerpo de una víctima de suicidio. El joven prometió que haría su grabación «más real y más loca», y viajó a Japón, al bosque de Aokigahara en la base del Monte Fuji, conocido por ser un sitio frecuente de suicidios.

Allí, encontraron un cadáver, del cual pixelaron su cara en postproducción, pero del que también hicieron bromas. Un miembro del grupo afirmó que «no se sentía bien», a lo que Paul le pregunta: «¿Qué? ¿Nunca te paras junto a un tipo muerto?». Tras esta frase, el youtuber comenzó a reirse.

El vídeo, publicado este domingo, obtuvo millones de visitas antes de que Logan Paul lo eliminase de su cuenta debido a las críticas que lo tachaban desde «irrespetuoso» hasta «repugnante». El youtuber, además, publicó a través de sus cuentas en las redes sociales una amplia disculpa, asegurando que su objetivo era concienciar sobre el problema.

«Lo siento. Esto es nuevo para mí. Nunca he afrontado críticas así antes», asegura Paul, que continúa disculpándose afirmando que está «rodeado de buenas personas» y que toma «buenas decisiones», pero que es humano y se equivoca: «No lo hago por las visitas. Tengo visitas. Lo hice porque creí que podría crear una corriente positiva en internet, no una tormenta de negatividad. Esa nunca fue mi intención. He intentado crear conciencia en torno al suicidio y la prevención del suicidio, y si bien pensaba que si el vídeo salvaba una sola vida habría valido la pena, me equivoqué por la sorpresa y la conmoción, como se puede ver en la grabación».

El cuarto youtuber mejor pagado del mundo

Logan Paul se coronaba este 2017 como el cuarto youtuber que más ganancias obtenía de esta plataforma gracias a sus vídeos, en los que realiza diferentes retos. Con vocación de actor (ha participado en series como «Ley y Orden» o la película «Airplane Modes»), también participa en campañas de publicidad y obtuvo el pasado año solo de YouTube 12,5 millones de dólares gracias a sus más de 15 millones de suscriptores.

Además, tiene un programa propio. «A menudo pienso en el alcance que tengo, y ese gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por primera vez en mi vida me arrepiento de no haber manejado ese poder correctamente. Y no volverá a pasar», afirma parafraseando a la película Spiderman.

Se da la circunstancia de que es hermano de otro conocido youtuber, Jake Paul, que el año pasado también fue centro de la polémica (fue bautizado por el New York Times como «el villano de Youtube» tras una demanda de sus vecinos por el ruido ocasionado) debido a una grabación en la que se escondía en un baño de la Casa Blanca sin ser detectado por la seguridad del recinto.