El whatsapp equivocado pidiendo trabajo que se ha hecho viral Hay veces que, o bien las prisas o bien por equivocaciones, se producen situaciones curiosas y sorprendentes, como la que le ocurrió a un chico el sábado pasado EL DIARIO VASCO Lunes, 2 octubre 2017, 16:45

Las nuevas tecnologías nunca dejan de sorprendernos. La aplicación de mensajería instantánea whastapp, usada por millones de personas, tiene la facilidad pasmosa de tenernos conectados y comunicados en tiempo real. Hay veces que, o bien por las prisas o bien por equivocaciones, se producen situaciones curiosas y sorprendentes, como la que le ocurrió a un chico el sábado pasado y que se ha convertido en viral por lo cómico de la situación.

Desde la tranquilidad de su casa recibió en su móvil, por whatsapp, un mensaje en donde se le presentaba un hombre preguntando por un puesto de trabajo (de secretaria).

El caballero demandante lo quería para su mujer y hasta le ofrecía al receptor de su whatsapp la posibilidad de enviarle fotos de la buena señora, de cuerpo entero y otra 'con vestido de verano'. Con una educación exquisita, se dirigía a nuestro chico llamándole Don Antonio (el muchacho se llama Chus).

Aseguraba que su mujer tenía buena presencia y una edad (49) que se ajustaba a la oferta (se supone que buscaban mujeres de entre 40 y 55). Por su puesto, también tenía una disponibilidad total para viajar. También contaba, como si de un guion de Berlanga se tratara, que ahora ella se encontraba en el pueblo con su hermana.

Hasta aquí todo más o menos correcto, si no fuera porque el lector de los mensajes nada tenía que ver con una plaza vacante de secretaria. Era un particular que trataba de pasar una tarde de sábado de lo más tranquila en su casa. Cuando le aclaró el mal entendido, el hombre siguió insistiendo y preguntó si el chico receptor no ofrecería algún trabajo; 'no, no, yo estoy muy tranquilu en mi casa'.

Atentos a sus pantallas de móvil, puede que les llegue la foto de una señora en verano.