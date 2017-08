Un vocalista de metal denuncia una agresión sexual en su concierto y echa al culpable «¡No es tu puto cuerpo! ¡No es tu puto cuerpo y no se agarra a nadie, no en mi puto concierto!», fueron algunas de las duras palabras del cantante EL DIARIO VASCO Martes, 22 agosto 2017, 16:33

Sam Carter, cantante del grupo de metal 'Architects', no dudó en parar la actuación cuando se dio cuenta de que entre su público estaba teniendo lugar una agresión sexual.

El concierto formaba parte del festival Lowlands de Biddinghuizen, Holanda, y durante la actuación una chica pasó sobre las cabezas del público mientras este la sujetaba. Durante el 'crowd surfing', nombre que recibe esta práctica, uno de los asistentes del concierto decidió sobrepasarse y tocarle un pecho a la joven.

Fue entonces cuando el cantante intervino. «Estaba dando vueltas en la cabeza a si debía decir algo o no sobre lo que he visto en la última canción pero lo pienso decir. No voy a señalar al mierda que lo ha hecho, pero te he visto agarrándole una teta. Lo he visto. Es jodidamente asqueroso y este no es el puto sitio para esa mierda», declaraba.

Tras interrumpir el concierto, Carter invitó al agresor a irse. «¡No es tu puto cuerpo! ¡No es tu puto cuerpo y no se agarra a nadie, no en mi puto concierto!», terminó gritando el vocalista. Ante el discurso improvisado, el público estalló en aplausos y ovaciones.

Sin embargo, no es la primera vez que un artista interrumpe su actuación para denunciar casos similares. En 2016, Alejandro Sanz también detuvo su concierto para recriminar la actitud machista de un asistente en Rosarito, México. Sanz detuvo el concierto y se enfrentó al agresor quien finalmente fue expulsado del concierto. «No soporto el maltrato», admitía Sanz tras la intervención.