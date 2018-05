España suma cada semana un nuevo huérfano por violencia machista Alrededor de 40 menores pierden a sus madres cada año, unos 500 desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en 2004 ISAAC ASENJO Madrid Viernes, 4 mayo 2018, 15:53

Son víctimas 'invisibles' de la violencia machista. Olvidados por los políticos y que rara vez aparecen en las leyes o en los medios. Niños asesinados y huérfanos. Víctimas de igual modo. Los hijos son en ocasiones protagonistas del silencio de una historia que acaba en muerte y cuyos fallos en el sistema complica sus vidas para ser reconocidos como damnificados directos de una lacra que deja al año más de medio centenar de mujeres asesinadas. Alrededor de 40 menores pierden a sus madres cada año, unos 500 desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en 2004.

Entre los primeros, muchos han sido testigos directos de cómo su propio padre o el novio de su madre les arrebataba a la mujer que les dio la vida. Unos niños y niñas que se encuentran en soledad y que tras el crimen aparecen de refilón. Después desaparecen. Vuelven al olvido. No salen en la prensa y sus vidas siguen en un largo camino, incierto para ellos y tortuoso para ellas. Entre los segundos, los menores terminan pagando el rencor que sentían sus progenitores hacia sus madres y se convierten a la vez en arma y víctimas de la violencia machista.

Un total de 196 menores de edad han perdido a sus madres a causa de la violencia de género desde 2013 - año en el que empezó a haber datos oficiales. Entre ellos se encuentran incluidos los 10 niños y niñas que se han quedado huérfanos por esta lacra en lo que va de 2018 - los dos últimos este mismo viernes cuando una mujer ha sido asesinada a tiros a manos de su expareja cuando llevaba a su hijo al colegio en Toledo - y que sufren una respuesta institucional «escasa e insuficiente». Así lo asegura la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla en el segundo Informe Anual que elaboran sobre los huérfanos que deja la violencia machista y que han presentado este viernes en una rueda de prensa. También recopila los datos acerca de los huérfanos mayores de edad que suman 142 desde ese mismo año. La suma ofrece un dato terrible: 338 huérfanos, por lo que España suma uno cada semana.

Según el informe, desde 2005 se han producido unos 570 asesinatos de mujeres que han dejado menores huérfanos y que representan familias que necesitan apoyo o que en su momento lo habrían necesitado.

Reforma de las pensiones

El Congreso de los Diputados aprobó en mayo por unanimidad comenzar la tramitación de una ley que hará que todos los huérfanos de crímenes machistas, con independencia de si su madre cotizó o no a la Seguridad Social, tengan garantizado el derecho a cobrar una prestación mínima de 677 euros. Aunque la ley prevé que si las víctimas son dos hermanos o más la base a percibir debe ser del 118% (ahora es el 52%), con un mínimo de 737 euros. Esto supone una subida media del 34% y de más del doble para las familias con al menos dos huérfanos. Las víctimas de violencia machista tendrían derecho al cobro de esta pensión hasta los 21 años, hasta los 25 si no se han emancipado y la unidad familiar en la que conviven dividida entre sus miembros no alcanza el 75% del salario mínimo, e incluso algún año más si aún estudian una carrera universitaria.

La reforma pretende establecer también otras dos medidas en beneficio de estos menores. Los huérfanos, con la ley actual, de entrada solo cobran un 20% de los ingresos de la madre fallecida (la pensión ordinaria) y solo pasan al 52% cuando hay una sentencia firme que mantiene al padre homicida en la cárcel, cuando tienen derecho a una pensión absoluta. El cambio sería que, una vez se produzca la condena firme, reciban el pago del 70% de la base reguladora a fecha de cuando les fue reconocida, aunque hayan pasado meses o incluso años. La segunda novedad es que si el padre muere después de matar a la madre -normalmente por un suicidio- tengan derecho a compatibilizar el cobro de la pensión de orfandad de la madre y la del padre, cosa que ahora se les niega. La remuneración compatible sería el 70% de los ingresos de la madre y el 20% de los del padre.