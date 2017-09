¿Vieron los jóvenes desaparecidos en el pantano de Susqueda algo que no debían? 01:10 La investigación se centra en analizar las cámaras de la zona y el perfil del posible o posibles asesinos R. I. Miércoles, 27 septiembre 2017, 18:37

¿Vieron los jóvenes desaparecidos en el pantano catalán de Susqueda algo que no debían? Esta es la pregunta que se hacen los investigadores sobre los vecinos de Arenys de Munt y de Cabrils, Marc, de 23 años, y Paula, de 21, de los que no se no tiene noticia desde el pasado 24 de agosto.

Quién les mató conocía la zona y sabía muy bien cómo deshacerse de las pruebas. Lo que sabemos hasta ahora es que alguien se deshizo de su coche de los jóvenes empujándolo al fondo del pantano y de su kayak, pinchado y lleno de piedras enormes.

Más información Los cadáveres hallados en el pantano donde buscaban a la pareja tienen signos de violencia

La investigación se centra en analizar las cámaras de la zona y el perfil del posible o posibles asesinos. El pantano de Susqueda es un lugar inóspito, con casas desperdigadas muchas veces okupadas por pescadores furtivos de Europa del este. Pescadores que pertenecen a mafias organizadas en torno a la pesca ilegal.