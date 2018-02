El vídeo sobre el castellano en Cataluña que arrasa en Twitter Un tuitero catalán se pregunta «dónde coño» ha aprendido a hablar en castellano, teniendo en cuenta que «como todo el mundo sabe se discrimina completísimamente» en Cataluña EL DIARIO VASCO Miércoles, 21 febrero 2018, 09:26

La pretensión del Gobierno central de que el castellano podría ser lengua vehicular en las aulas catalanas al amparto del polémico artículo 155 de la Constitución ha levantado una agria polémica política. Pero el debate también se ha trasladado a las redes sociales, aunque con variopintos puntos de vista. Uno de ellos es el de un tuitero llamado Pol Gise (@PolGiseVine). Ha colgado un irónico vídeo que se ha convertido en viral en Twitter Su objetivo es que se dejen atrás los tópicos sobre Cataluña y el castellano.

"Hola, me llamo Pol y llevo dos noches sin poder dormir, porque estoy ahí runrun runrun, pensando dónde coño he aprendido yo a hablar castellano. Os juro que no lo sé. Porque claro, yo pienso a ver, soy catalán, vivo en Cataluña, he estudiado en Cataluña donde todo el mundo sabe que el castellano se discrimina completísimamente y yo con mi familia siempre he hablado en catalán", recalca Pol Gise.

"He estado pensando y he dicho 'mama, tú me apuntaste a clases clandestinas de castellano'. Me ha dicho que no... qué raro, hasta que he pensado calla, que es que igual es todo mentira y si os lo creéis es porque estáis desinformados", agrega el ingenioso tuitero.

Finaliza su alegato con un "venga, adeu...", antes de explicar que "es adiós en catalán, que a lo mejor se piensan que les estoy insultando o algo".