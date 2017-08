El secreto que esconden las chuches

Las gominolas o las chuches son un manjar que de vez en cuando ingerimos siendo conscientes de que no son ni un alimento ni nada bueno para nuestra salud. Pero están buenas y nos proporciona cierto placer consumirlas al tener ese sabor tan único. Muchos creen que están hechas de petróleo pero no, tiene otros componentes y alguno de ellos no hará gracia a los vegetarianos.

Según un vídeo que ha colgado Microsiervos.com, las gominolas tienen un origen animal y se utiliza la gelatina de algunos cartílagos de determinadas especies para fabricarlas. Por ello, algún que otro mito se cae al no fabricarse mediante productos peligrosos para la salud, pero sí contrarios a las creencias de una persona vegetariana.

El vídeo cuenta la fabricación inversa de las gominolas. Desde que nos la comemos hasta que son obtenidos los ingredientes principales de las chuches. Las imágenes no son aptas para todos los públicos.