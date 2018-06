Las víctimas por los casos de los bebés robados en Euskadi solicitan una reforma legislativa que «nos ampare» La presidenta de la asociación SOS Bebés Robados Euskadi no espera que en el primer juicio por los casos de bebés robados haya «una sentencia muy grave contra el doctor Vela» IKER MARÍN Miércoles, 27 junio 2018, 06:10

A pesar de considerar «importante» el comienzo del primer juicio por los casos de bebés robados, la presidenta de la asociación SOS Bebés Robados Euskadi, Flor Díaz, no espera que haya «una sentencia muy grave contra el doctor Vela». La situación que vive la agrupación en la CAV hace que las palabras de su portavoz suenen pesimistas. «En el País Vasco tenemos absolutamente todas las denuncias archivadas», señala. En total esta agrupación ha presentado 335 querellas en los juzgados vascos, 213 de ellas en territorio guipuzcoano. «La gran mayoría de ellas están archivadas de manera provisional en Gipuzkoa. Es decir, debemos aportar nuevos datos para reabrir los casos, pero es muy difícil ya que la gran mayoría de los supuestos culpables han fallecido», reconoce Díaz. Este hecho hace que, según SOS Bebés Robados Euskadi, los nuevos casos que reciben en la agrupación no lleguen a los juzgados. «La mayoría de las familias no denuncian, no sirve para nada», reconoce.

Las críticas desde la agrupación vasca de bebés robados se centran en la labor de la Fiscalía del País Vasco. «No nos dan información de nada. Preguntamos sobre la situación de las denuncias pero ni nos contestan», explica. Esta situación hace que SOS Bebés Robados Euskadi solicite de manera urgente una reforma legislativa en España que les «ampare de verdad». Sí que reconocen desde la asociación en Euskadi que el juicio que empezó ayer abre un precedente: «Este médico se ha sentado en el banquillo, ha declarado, y es una manera de demostrar que algo sí ha pasado», dice. No obstante, Díaz se queja de la actitud pasiva del Estado ante estos hechos: «No pude ser que dejen el peso de la investigación en manos de las víctimas».