Más del 13 % de los vascos son voluntarios en alguna organización Varios 'sin techo' comparten una comida en la sociedad Kresala de Donostia. / P. MARTÍNEZ Casi una de cada cinco personas (19 %) realiza labores de voluntariado actualmente en Euskadi AGENCIAS Miércoles, 6 junio 2018, 12:35

El 13,4 % de la población de la Comunidad Autónoma Vasca ejerce el voluntariado en alguna organización del denominado Tercer Sector, un porcentaje que se queda en el 8,5 % en el conjunto de España.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha dado a conocer los datos más relevantes de la investigación que el Departamento y el Consejo Vasco del Voluntariado han impulsado para recoger información cuantitativa y aspectos cualitativos en relación con esta actividad y otras formas participación social en Euskadi.

Este 13,4 % supone un incremento con respecto a los datos de 2012, cuando el voluntariado era del 8,6 %. Además, el estudio indica que un 10 % de la población ha sido voluntaria en alguna organización en el pasado y en torno al 22 % de la ciudadanía vasca se muestra dispuesta a serlo en un futuro.

A juicio de Artolazabal, estos datos corroboran «que la vasca es una sociedad implicada y que asume compromisos y responsabilidades en el bien común y en la que el voluntariado está al alza».

Si se tienen en cuenta las personas que dedican tiempo no remunerado a colaborar en organizaciones que no pertenecen al Tercer Sector, como sindicatos, colegios profesionales, parroquias, centros religiosos o partidos políticos, se debe sumar otro 5,6 % de la población vasca, por lo que casi una de cada cinco personas (19 %) realiza labores de voluntariado actualmente en Euskadi.

«Los datos recogidos en relación con otras formas y expresiones de participación social perfilan una población altamente participativa y con un alto nivel de compromiso social», según ha destacado Artolazabal.

Casi cuatro de cada diez personas (38,9 %) es socia o afiliada a alguna organización, según ha resaltado la consejera, quien ha puesto de manifiesto que, de hecho, casi una de cada tres, están asociadas a alguna organización del Tercer Sector (29,3 %) y el 13,9 % están afiliadas a algún sindicato o colegio profesional.

También, más de la mitad de la población vasca (55,4%) señala que ha colaborado económicamente con alguna organización a lo largo del último año y la mayoría lo ha hecho con entidades del Tercer Sector (47,5 %).

La consejera también ha valorado que el 13,4% de la población ha prestado de manera habitual, sin que responda a una necesidad puntual, algún apoyo desinteresado a una persona que no pertenece al círculo familiar, siendo lo más frecuente la prestación de apoyos para cuidados a terceras personas (el 4,3 % de la población lo hace de manera habitual), así como en acompañamientos a alguna persona a hacer alguna compra o gestión y visitas al médico (4,2 %).