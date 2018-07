«Los clientes nos están preguntando si sus lotes de medicamentos para la hipertensión están afectados» DV Farmacéuticos guipuzcoanos consultados por El Diario Vasco certifican que han tenido que retirar lotes de medicamentos que contienen el principio activo valsartán KAREL LÓPEZ Viernes, 6 julio 2018, 19:54

Las farmacias guipuzcoanas actuaron a tiempo y respondieron a la orden de retirada de medicamentos para la hipertensión que contienen el principio activo de valsartán por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) al detectarse impurezas carcinogénicas.

La mayoría de los farmacéuticos del territorio consultados por El Diario Vasco aseguran haber tenido que retirar alguno de los lotes. «Recibimos la notificación el jueves. Es nuestra obligación comprobar si tenemos medicamentos que forman parte de los lotes señalados. En nuestro caso, sí que teníamos alguno. Ya están retirados», aseguran desde la Farmacia Felisa Crespo de Irun. «No eran muchos, pero teníamos».

«Prácticamente todos los que guardábamos en el almacén no estaban afectados. Los clientes no han dejado de preguntarnos desde primera hora, tras verlo en los medios de comunicación. Estaban preocupados. Nuestra obligación es decirles cómo deben actuar. En este caso, tal y como nos han señalado desde la Agencia del Medicamento, les hemos dicho que vayan al ambulatorio; eso sí, también les hemos comentado que siguieran tomando la medicación para la hipertensión. Su médico les hará una nueva receta si no tienen opción de recibir cajas del medicamento», explican desde la Faramcia Iztueta de la capital guipuzcoana.

«Los clientes nos están preguntando si sus lotes de medicamentos para la hipertensión están afectados por el principio activo del valsartán. Hemos comprobado si lo estaban y, en caso afirmativo, mostrando su tarjeta sanitaria les hemos dispensado una nueva caja», exponen desde la Farmacia Musakola de Arrasate.

Mensaje tranquilizador

Miguel Ángel Gastelurrutia, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa, atendió a la llamada de este diario y quiso mandar un mensaje tranquilizador. «Lo primero que hay que hacer es ir a la farmacia de confianza y llevar allí la caja. Allí comprobarán si el lote contiene valsartán. Si es así, lo ideal es que lo retiren. Siempre y cuando tenga una receta activa, podrá recoger su nuevo medicamento. Le darán uno no afectado. Si no es el caso, debe ir al médico a que le hagan una nueva receta», explica.

Gastelurrutia es rotundo al decir que «lo que no hay que hacer es dejar de tomar el medicamento para la hipertensión».«La mayoría de los lotes no están afectados; solo los que vienen de una fábrica china en concreto, pero hay que comprobarlo», concluye.

¿Por qué se ha decidido retirar este medicamento?

La retirada y alerta de estos medicamentos se ha llevado a cabo por «prevención» tras detectar «N-Nitrosodimetilamina (NDMA)», una impureza que podría producir cáncer, según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La alerta, que se debe a un defecto de calidad, ha tenido lugar en múltiples países europeos y del resto del mundo.

¿Qué hacer si toma un medicamento con valsartán?

La Agencia Española de Medicamentos recomienda a los pacientes que actualmente toman un fármaco que contengan este principio activo «que no interrumpan el tratamiento y acudan a su médico para la sustitución del medicamento por otro con la misma composición que no esté afectado» por este defecto de calidad.

¿Cómo deben actuar los médicos?

El organismo se dirige a los médicos para que procedan a revisar los tratamientos que tienen actualmente prescritos. En el caso de tener pacientes que tome alguna de las presentaciones que contengan la impureza «deberá ser sustituida por otro medicamento con la misma composición que no esté afectado».