Utensilios de cocina de los que puede que desconozcas su verdadera función Aunque son utilizados a diario, muchas personas creen que sirven para tareas para las que realmente no fueron hechos o al menos no exclusivamente FRAN JUSTICIA SAN SEBASTIÁN Jueves, 28 septiembre 2017, 12:39

La cocina es una zona de nuestra casa en la que es muy fácil perderse, más aún si no estamos habituados a estar en ella, y es que hay utensilios para dar y regalar. Sin embargo, pese a esta inmensa cantidad de instrumentos existentes, en la mayoría de las ocasiones, son pocos los que conocen con exactitud para qué sirve cada uno de ellos, lo que ocasiona que queden regalados al fondo del cajón o utilizados para fines para los que no fueron creados o al menos no en exclusividad.

Navegando por internet me he encontrado con cosas realmente curiosas, los verdaderos usos de algunos utensilios de cocina que podrías estar usando día tras día de forma errónea, por lo que pon atención a ellos porque seguro que te van a sorprender.

1. El agujero de la sartén no es para colgarla

Algunas sartenes, por no decir todas, cuentan con un pequeño agujero en la parte superior del mango. Me consta que son muchas las personas que han concebido este agujero como el aliado perfecto para colgar sus sartenes en la pared, pero todos ellos se equivocan, ya que el mismo sirve realmente para colocar la cuchara o el cubierto que estemos utilizando para cocinar, fomentando así la comodidad y el confort de la persona que cocina y evitando que el cubierto caiga al interior de la sartén.

2. El cucharón de la pasta te puede ayudar a ahorrar

Si eres malísimo midiendo cantidades, el cucharón de la pasta puede ayudarte, y es que aunque no lo creas esta cuchara no tiene como finalidad escurrir la pasta y servirla, sino que el agujero que posee en el medio sirve para medir con exactitud una ración de espaguetis para una persona, es decir, ese agujero equivale a la ración que deberías echar para una persona, así que dale uso y ahorra, ¡no hagas pasta para todo el vecindario!

3. El pelador vale para todo

Aunque existen los rayadores de queso, el pelador de patatas tradicional también fue creado para cortar en finas lonchas cualquier tipo de embutido y queso, por lo que no dudes en hacer uso de él para cortar jamón de york o queso.

4. El cortador de pizza también corta hierbas

Además de servirte para cortar en trozos tu pizza, también fue pensado para cortar hierbas finas y delicadas, por ejemplo, la albahaca.