¿Por qué usamos anglicismos innecesarios al hablar de coches? La Fundeu identifica los extranjerismos más extendidos en el mundo del motor y ofrece alternativas en correcto castellano para denominar piezas o sistemas SERGIO EGUÍA Miércoles, 20 septiembre 2017, 15:14

No hay como un extranjerismo innecesario para lograr ese barniz de expertise. Lo ve. No falla. Ser un expertise es mucho más cool que decir que estás puesto en algo. Y tampoco es necesario usar vulgarismo para huir del anglicismo. Con asegurar que se tiene experiencia en un ámbito, solucionado. Nos encanta parecer lo que no somos. Es cool. Perdón. Es una epidemia.

Para tratar de frenar esta tendencia, la Fundeu – Fundación del español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA y asesorada por la RAE- ofrece periódicamente consejos para el buen uso de la lengua de Cervantes en los medios. Con motivo del Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort, que se celebra estos días, ofrece las siguientes claves para una buena redacción. También podemos usarla en las conversaciones diarias. Tus amigos te conocen, hablarles en güiri no hará que te vean más inteligente.

'Start and stop', alternativas

«Sistema de parada y arranque (automáticos)» o «sistema de arranque y parada (automáticos)» son expresiones preferibles a «sistema stop & start» y «sistema start & stop» respectivamente. Así, en «Por primera vez en Peugeot, un sistema Stop & Start con alternador reversible se ha adaptado al funcionamiento de una caja de cambios automática», habría sido mejor escribir «...un sistema de parada y arranque automáticos con alternador».

'Renovado', mejor que 'facelift'

'Renovado' o 'modelo renovado' son alternativas en español a 'facelift', de modo que, en lugar de «Un facelift de Sportage y un Optima híbrido mejorado completarán la feria», habría sido preferible escribir «Un Sportage renovado y...» o «Un modelo renovado de Sportage y ...».

'Downsizing' es 'reducción de cilindrada'

'Reducción de cilindrada' o 'menor cilindrada' son traducciones posibles en este contexto de 'downsizing', por lo que la frase «El contra del downsizing es que, a largo plazo, el motor puede durar menos» podría haberse escrito así: «El contra de reducir la cilindrada (de los motores) es que, a largo plazo, el motor puede durar menos».

'Spoiler', anglicismo innecesario

'Spoiler trasero' es un anglicismo innecesario, sustituible en español por 'alerón trasero', definido en el Diccionario como 'en un automóvil, especie de aleta que se coloca sobre la parte superior trasera de la carrocería, originalmente con fines aerodinámicos'.

'Motores boxer'

Un 'motor boxer' es en español un 'motor de cilindros opuestos', de modo que una noticia como 'El motor boxer y la transmisión son completamente nuevos' habría sido preferible escribirla así: «El motor de cilindros opuestos y la transmisión son completamente nuevos».

'Prototipo', equivalente a 'concept'

'Prototipo' es un equivalente adecuado del anglicismo innecesario 'concept'. Así pues, en lugar de «Maserati ha presentado en el Salón de Ginebra el Alfieri un concept 2+2 para celebrar el centenario de la marca», lo apropiado habría sido escribir «Maserati ha presentado en el Salón de Ginebra el Alfieri un prototipo 2+2 para celebrar el centenario de la marca».

'Modelo único', traducción de 'one-off'

Un 'one-off' equivale en español a un 'modelo único'. Lo apropiado, por tanto, en vez de «El regalo de cumpleaños que se ha hecho la marca es esta unidad 'one-off', destinada a la colección», habría sido «El regalo de cumpleaños que se ha hecho la marca es este modelo único, destinado a la colección».