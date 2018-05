Urkullu aplaude la «disposición al cambio y la mejora continua» de la FP vasca Más de 1.100 expertos y representantes de 47 países asisten a esta cita del Kursaal, para reflexionar sobre la cuarta revolución industrial DV Miércoles, 30 mayo 2018, 12:59

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha aplaudido la «disposición al cambio y la mejora continua» de la Formación Profesional (FP) vasca que cuenta con «un modelo dinámico que está sabiendo adaptarse, con efectividad, a la nueva realidad del tejido productivo» en la apertura del Congreso internacional de FP 2018 'Anticipando en futuro' en San Sebastián.

Además, ha abogado por el «trabajo colaborativo y de cooperación» entre centros de FP y empresas para ir configurando «sistemas dinámicos que prosperen en entornos cambiantes y aseguren que formación, cualificación, sectores productivos y mercado de trabajo avanzan coordinados por el camino adecuado».

Urkullu ha inaugurado en el palacio de congresos Kursaal de San Sebastián este Congreso en el que toman parte, desde este miércoles hasta el viernes, más de 1.100 expertos y representantes de 47 países para debatir y reflexionar en torno al desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial y el futuro de la FP. En el acto también han intervenido las consejeras vascas de Educación, Cristina Uriarte, y de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia.

El lehendakari ha destacado tres características de la FP vasca, su «visión integral» a la hora de formar; que busca «favorecer el vínculo con la empresa y la empleabilidad de las personas» y su «apertura al escenario global y el mercado internacional».

Además, ha destacado que la FP vasca cuenta con «un modelo dinámico que está sabiendo adaptarse, con efectividad, a la nueva realidad del tejido productivo». Urkullu ha subrayado que nos enfrentamos a cambios «de gran relevancia», que conformarán un modelo social «diferente», con «reestructuración del mercado de trabajo, avance de las innovaciones tecnológicas, automatización de los procesos productivos, nuevas formas de organización y gestión, transformación de técnicas y equipamientos». Un contexto en el que los sectores productivos también demandan «cambios en la FP».

Urkullu ha incidido en que esta formación está adquiriendo «importancia estratégica» para la competitividad y el avance del tejido productivo, así como para la empleabilidad de las personas y ha abogado por incrementar el «trabajo colaborativo y de cooperación» entre centros de FP y empresas para ir configurando «sistemas dinámicos que prosperen en entornos cambiantes y aseguren que formación, cualificación, sectores productivos y mercado de trabajo avanzan coordinados por el camino adecuado».

En este contexto ha recordado que Euskadi va a contar con 22 nuevos títulos universitarios duales y este año el Gobierno Vasco aprobará el V Plan Vasco de FP, dirigido a «transformar» ésta para «dar respuesta a la cuarta revolución industrial, liderar la digitalización, impulsar la formación dual y avanzar en la incorporación de la mujer a la industria», porque el impulso a este tipo de formación es «estratégico» para su Ejecutivo.

Uriarte se ha mostrado convencida de que este Congreso de FP va a servir para «compartir puntos de vista y experiencias» en torno a este tipo de formación y ha advertido de que los cambios que se están dando en la sociedad «nos llevan a estar atentos y anticiparnos» en la formación. Al respecto, ha destacado que la FP vasca «va en la buena dirección». Tapia ha agradecido la aportación que desde el ámbito de la FP se está haciendo a la «modernización y a nuevas formas de hacer» en la industria vasca, que tiene que ser «motor» de la economía de Euskadi.

Adaptación

Tras la inauguración, el viceconsejero de FP del Gobierno Vasco, Jorge Arévalo, ha impartido la primera ponencia del Congreso bajo el epígrafe 'Cuando ocurre lo improbable'. Arévalo ha destacado que quienes vivan la 4ª revolución industrial necesitan «una alta cualificación», así como «empleabilidad», que es «la capacidad de poder encontrar trabajo en situaciones diferentes.

«Tenemos que adaptar a los jóvenes para que se adapten a cada momento», ha señalado, al tiempo que ha reflexionado sobre el hecho de que «formación y preparación no el lo mismo» y si se da una formación «que no está al día con un equipamiento que tampoco lo está, la preparación no será la adecuada».

En cuanto al V Plan Vasco de FP, que junto con la aprobación de la Ley Vasca de FP, en tramitación parlamentaria, ha indicado que se está trabajando de manera coordinada entre los departamentos vascos de Educación y Desarrollo Económico, y contrastando con centros, profesorado, sindicatos, empresas, agentes sociales, para mejorarlo «entre todos», y por ello se ha mostrado seguro de que va a ser «un éxito, porque vamos todos juntos».

También ha abogado por implantar nuevos métodos y nuevos modelos organizativos en los centros de FP y ha señalado que, en la actualidad, el 37% de centros de FP de Euskadi trabajan con nuevas metodologías y se espera que para el 2020 el 70% de toda la FP vasca ofrezca formación de alto rendimiento. A ello ha añadido que la FP ya trabaja proyectos de innovación aplicada con unas 1.800 pymes y para diciembre se espera que se incrementen hasta 2.800.