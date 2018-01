Uriarte acusa al Gobierno en el Senado de querer reducir las competencias vascas

Mientras en el Congreso los partidos disponen de cuatro meses para tratar sobre las bases en las que debería asentarse un pacto de Estado para la educación -esta semana comienzan a debatir el capítulo de la financiación-, el Senado trabaja en una ponencia de estudio sobre dicho pacto. Una comisión está escuchando a los distintos responsables de Educación de las comunidades autónomas para recabar su opinión. Ayer fue la consejera Cristina Uriarte quien habló en la Cámara Alta. En su comparecencia, reclamó que se respeten las especificidades y singularidades del sistema educativo vasco.

Durante su intervención, la consejera destacó que «Euskadi siempre ha defendido la cultura del acuerdo», que calificó de «herramienta fundamental» para consensuar iniciativas que permitan una mejora del sistema educativo. Sin embargo, y en relación al pacto educativo de Estado en el que trabajan en la actualidad, Uriarte reiteró su exigencia de que se respeten las competencias educativas del País Vasco, como paso previo para cualquier acuerdo.

«Partimos de un ámbito competencial definido por la singularidad competencial de nuestra comunidad autónoma», planteó a la comisión. Por esa razón, considera que es «imprescindible el pleno respeto a las competencias en educación de Euskadi» y así posibilitar «el desarrollo correspondiente de nuestro sistema educativo» que, según señaló, «esta basado en el consenso».

Uriarte denunció en el Senado que las actuaciones emprendidas por el Gobierno de Madrid en relación con la Educación están orientadas a «intentar reducir la competencia de Euskadi mediante normas de rango de ley, así como a través de su desarrollo reglamentario mediante la figura del decreto-ley».

A entender de la consejera, uno de los métodos empleados por el Ejecutivo para presionar es «la presentación sistemática de recursos contra las normas autonómicas dictadas en el ejercicio de las competencias de Euskadi y la interpretación de las mismas realizada por el Tribunal Constitucional» que ha llevado a vaciar de contenido las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma Vasca. Por ese motivo instó al Gobierno a que abandone la vía de la judicialización.

La negociación del pacto de Estado educativo llega a un punto clave con el debate de la financiación

PSOE y Podemos exigen que el PP demuestre que quiere abandonar la senda de los recortes

En la Cámara Baja, las negociaciones de los partidos políticos encaminadas a buscar un pacto de Estado para la Educación llegan esta semana a un punto decisivo porque se va a debatir el capítulo de la financiación, con el objetivo de cerrar un compromiso de aumento del gasto educativo que revierta los recortes de los últimos años. Se trata de pactar y garantizar un compromiso de inversión mínima educativa -un suelo de financiación para el sistema- a medio y largo plazo que tenga que respetar y asegurar Estado y autonomías, gobierne quien gobierne.

El PSOE y Podemos esperan con interés a conocer la propuesta y la actitud del PP porque creen que, más allá de las actuales buenas palabras, les va a servir para medir el grado de compromiso real del Gobierno en la búsqueda de un gran pacto educativo, para comprobar si de verdad apuesta por abandonar los recortes.

Garantizar los mínimos

Para Mari Luz Martínez Seijo, la portavoz socialista en la subcomisión parlamentaria, «si no logramos acordar unos mínimos de financiación garantizados, el pacto educativo no tendrá ninguna credibilidad», e incluso el acuerdo puede estar en peligro. Lo mismo defiende Javier Sánchez, representante de Unidos Podemos, que adelantó, no obstante, que su grupo seguirá trabajando en la mesa de negociación.

Los socialistas exigirán en las negociaciones, como suelo de mínimos para la financiación, la garantía de que el gasto educativo subirá cada año y que alcanzará el 5% del PIB, la media de la UE, en 2025 como muy tarde. De igual manera, demandará que, a largo plazo, la inversión en España llegue al 6% de los países punteros. Podemos pedirá mucha más celeridad. Quiere que el gasto educativo llegue al 5% del PIB ya en 2020 y que siga su avance hasta el 6% en 2022, y al 7% en 2024.

Si el PP y el Gobierno quieren aproximarse a las exigencias de la oposición tendrán que dar un giro notable al gasto educativo, que en la actualidad está sobre el 3,9% del PIB, en el porcentaje menor de la última década, un punto por debajo de la media de la UE (4,9%) y muy lejos de la media de la OCDE (5,3%). De hecho, la evolución prevista por el Ejecutivo en el plan de estabilidad enviado a Bruselas es justo la contraria, que el gasto educativo crezca menos que el PIB. En el documento indica que en 2018 representaría el 3,8% de la riqueza nacional, en 2019, el 3,7%, y en 2020, el 3,67%.