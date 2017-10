El último del Muro Chris Geffroy La línea entre la vida y la muerte para Chris Geffroy la marcaron nueve meses. El joven de 20 años fue la última persona en morir tiroteada al intentar cruzar a Berlín occidental LARA OCHOA Lunes, 30 octubre 2017, 14:33

Nueve meses no parece un plazo demasiado largo después de 28 años. Claro que por aquel entonces, en febrero de 1989, la fecha límite no estaba aún marcada. Ni tan siquiera se veía el final del camino. Es más, según las palabras que Erich Honecker, líder de la República Democrática Alemana, pronunció a principios de ese mismo año, el Muro «seguiría en pie durante otros cincuenta e incluso de cien años». Sin embargo, por las calles de Berlín Oriental comenzó a correr el runrún de que se había levantado la orden de disparar a matar a todo aquel que intentara cruzar a la zona occidental. Más de un centenar de vidas se habían quedado ya para siempre entre el hormigón. No serían las últimas.

Chris Gueffroy y su amigo Christian Gaudian dieron por cierto el rumor y planearon su fuga para la noche del 5 de febrero. Huían de su destino forzoso en el Ejército Popular Nacional. Según recogen los relatos de la época, los dos jóvenes lograron superar el muro interior sin ser interceptados. Sin embargo, cuando se disponían a afrontar su última pared hacia la libertad fueron descubiertos por varios guardias fronterizos de la RDA. Primero llegaron los gritos de 'alto'. Después varios disparos al aire a modo de aviso. Finalmente, abrieron fuego. Gueffroy recibió un balazo en el pecho, a la altura del corazón, y falleció en el acto. Su amigo Christian resultó herido y fue sentenciado a tres años de cárcel.

El Muro cayó el 9 de noviembre de 1989. Gueffroy fue la última persona en morir tiroteada al intentar cruzarlo, pero no la última víctima de la denominada pared de la vergüenza. Según datos oficiales, 138 personas perecieron en su intento de huida al Berlín. Listas no oficiosas de víctimas elevan la cifra a los dos centenares.

En la actualidad, el Memorial del Muro de Berlín en la capital alemana (Bernauer Strasse) recoge en un mural las imágenes de todas la víctimas oficiales. La última foto es la de Chris.