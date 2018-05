El Tribunal Superior obliga a Osakidetza a pagar 100 millones en pluses a 7.000 empleados Imagen de archivo de una manifestación de trabajadores de Osakidetza. / TELEPRESS Los magistrados estiman el recurso de ELA contra la decisión de la Sanidad vasca de paralizar el procedimiento que permite mejorar el nivel profesional de la plantilla MARÍA JOSÉ CARRERO BILBAO. Jueves, 17 mayo 2018, 09:39

100 millones. Este es el dinero que, como mínimo, el Servicio Vasco de Salud debe desembolsar para pagar pluses a unos 7.000 trabajadores que van a mejorar de nivel. Así lo ordena una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Los magistrados han estimado en todos sus términos el recurso planteado por el sindicado ELA contra un fallo en primera instancia.

Esos más 100 millones constituyen un complemento retributivo pendiente desde hace más de seis años. En 2011, con el Gobierno del socialista Patxi López, Osakidetza realizó una convocatoria 'de desarrollo de la carrera profesional'. Se trata de un procedimiento para mejorar de nivel y, en consecuencia, de salario. Para ello, es preceptivo tener una antigüedad de 5, 11, 18 o 25 años en el puesto y, además, acreditar una serie de méritos, como son los cursos formativos, la docencia o la investigación.

La clave 1.884 millones destina este año Osakidetza a salarios de sus más de 30.000 trabajadores, entre personal fijo y eventuales.

La legislatura de Patxi López, con Rafael Bengoa como consejero de Sanidad, terminó sin que los trabajadores que concurrieron a la evaluación supieran si la habían superado o no. Con el regreso del PNV al Gobierno vasco, en 2012, el proceso tampoco continuó, pese a las continuas reclamaciones de los sindicatos. En mayo de 2014, con el argumento de la crisis económica, el entonces director de Osakidetza, Jon Etxeberria, dejó en suspenso la convocatoria con el compromiso de reactivarla cuando mejorase la situación.

Permite mejorar el nivel profesional en base a la antigüedad, cursos, docencia e investigación Carrera profesional

Osakidetza sacó una convocatoria para mejorar el nivel. La dejó sin resolver con el argumento de la crisis económica año 2011

Dos años de conversaciones sin acuerdo alguno, llevaron a todos los sindicatos con representación en la Sanidad vasca a plantear un litigio. En septiembre pasado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria resolvió que los empleados que se presentaron al concurso tienen derecho a conocer el resultado y quienes lo hayan superado, a promocionar. Sin embargo, les negó el plus. ¿Por qué? el juez consideró que Osakidetza «puede mantener la suspensión económica» porque la Ley de Presupuestos del País Vasco (al igual que la del Estado) impide incrementos salariales.

Hasta 11.000 euros al año

Las apelaciones contra este fallo ante no el Tribunal Superior no se hicieron esperar. Y la Justicia, de nuevo, ha vuelto a hablar en favor de los empleados al estimar en su integridad el recurso de ELA. Es decir, deja sin efecto el fallo de primera instancia que no admitía el plus.

Los magistrados reconocen «el derecho de los participantes a percibir las retribuciones que les correspondan por la carrera profesional con abono de los atrasos correspondientes». ¿Cuánto dinero es? La responsable del sindicato abertzale en Osakidetza, Esther Saavedra, cifra la mejora de nivel en 18 millones anuales. Como se deberían haber pagado desde 2012, el montante es «supera los 100 millones». La mejora de nivel acarrea un beneficio económico que no es igual para toda la plantilla. La horquilla va de los 1.310 euros anuales para un empleado con la mínima antigüedad y de una categoría inferior a los 11.000 de un médico con 25 años de trayectoria.

«Exigimos la dimisión de los responsables políticos de la decisión de suspender la convocatoria», reclama Esthre Saavedra. «Esta sentencia -subraya- revierte uno de los muchos recortes aplicados a la plantilla hasta perder un 21% del poder adquisitivo. Con este fallo se pone de manifiesto que aquí se han aplicado políticas más restrictivas incluso que en Madrid».

¿Por qué el TSJV sostiene que pagar los complementos no vulnera la Ley de Presupuestos? Los magistrados niegan que se produzca un incremento salarial. «La asignacion de un nivel de carrera profesional ha de ir acompañada de la adecuación de las retribuciones a ese reconocimiento. Los salarios y los complementos se mantienen... De modo que no entran dentro de la prohibición prevista» en la Ley de Presupuestos. La sentencia solo puede recurrirse en casación ante este mismo tribunal.