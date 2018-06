«Con el dedo gordo del pie no se mide la presión de las ruedas» 01:02 Campaña de humor simple de Tráfico para salir de vacaciones con el coche a punto EL DIARIO VASCO Miércoles, 27 junio 2018, 09:02

«Si les entra sueño al volante, sacar ocho segundos la cabeza por la ventanilla para tomar el fresco no equivale a 8 horas de sueño». «Con el dedo gordo del pie no se mide la presión de las ruedas». «Y salir de vacaciones no es hacer la mudanza». Son los eslóganes de la nueva campaña de Tráfico para la operación salida de vacaciones, que comienza este viernes. Habrá más de 89 millones de desplazamientos en julio y agosto, un 2 por ciento más que el año pasado. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la ha presentado pidiendo precaución porque «cuando conducimos llevamos un arma peligrosa».

Acompañando la primera operación salida del verano, la DGT ha creado tres piezas audiovisuales para las redes sociales con consejos para los desplazamientos, en las que se ponen en evidencia conductas ilógicas, pero habituales, en muchos conductores.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que entre julio y agosto se registren en el país 89,3 millones de desplazamientos por carretera, un 2 % más que el año pasado, y complementará la vigilancia de las patrullas sobre el terreno con diez helicópteros y cinco drones. Estos últimos sobrevolarán las carreteras convencionales, donde se produce el 80 % de los fallecimientos en accidentes.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentado la campaña de verano de Tráfico. «Llevamos un arma cuando conducimos. Es un elemento extremadamente peligroso», ha subrayado para recordar a los conductores que no sólo se juegan su propia vida, sino que juegan también con la del resto de las personas que circulan por las carreteras.

La DGT prevé que se produzcan 43,6 millones de desplazamientos en julio y 45,7 millones en agosto.

El dispositivo especial de vigilancia y seguridad diseñado incluye varias «operaciones especiales»: de la tarde de este viernes 29 de junio al domingo 1 de julio, cuando se esperan 4,4 millones de desplazamientos; del 31 de julio al 1 de agosto; y del 31 de agosto al 1 y 2 de septiembre.

Se intensificará también la vigilancia todos los fines de semanas y el 14 y 15 de agosto, por la coincidencia del cambio de quincena y numerosas fiestas patronales en todo el país.

Grande-Marlaska ha dejado claro que «son los ciudadanos los que eligen cómo moverse y cuándo hacerlo», mientras que la obligación de la DGT es responder con los medios necesarios para garantizar seguridad y fluidez.

Medidas

Entre las medidas diseñadas para este verano, está la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en algunos tramos y momentos de mayor afluencia circulatoria, la paralización de las obras en determinadas carreteras y restricciones concretas para vehículos de mercancías peligrosas y transportes especiales.

Con el objetivo de reducir la cifra de muertos en accidente de tráfico del verano pasado, 225 durante entre julio y agosto, Tráfico prevé además realizar cuatro campañas de vigilancia específicas este verano dirigidas a motocicletas, furgonetas, velocidad y alcohol-drogas.

«Sería un éxito conseguir que en septiembre, a la vuelta, todos nos podamos mirar a la cara diciendo que hemos hecho el trabajo bien, las autoridades y también los ciudadanos», ha señalado el ministro.