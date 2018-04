«Estamos hartas» Casi medio centenar de testimonios reflejan desde los sentimientos de rabia, indefensión o estupor hasta la denuncia de los todavía bien presentes tics machistas DV Domingo, 29 abril 2018, 10:09

La reacción fue casi inmediata. El jueves, en cuanto el presidente del tribunal que ha juzgado a 'La Manada' leyó por primera vez la expresión «abuso sexual», empezaron a sonar los gritos de indignación en el exterior del Palacio de Justicia de Navarra. Las protestas, al grito de «no son abusos, es violación», se extendieron rápidamente por toda España y todavía no han parado. Esa calificación de los hechos ha resultado particularmente dolorosa en el momento actual, justo cuando la toma de conciencia sobre los derechos de la mujer -y también sobre esa dramática violencia de género que tiene las dimensiones de una epidemia- ha experimentado un empuje decidido e imparable, que se evidenció en las manifestaciones masivas del 8-M. En las siguientes líneas, 39 mujeres -entre ellas, cuatro que conocen de cerca la trágica experiencia de sufrir una violación- exponen sus emociones ante el controvertido fallo. Léanlas, con calma, con reflexión, porque no son sólo un grito de indignación y una llamada de atención social, sino toda una sentencia, sí, de respeto, justicia, educación y convivencia.

«Es muy difícil que la víctima supere el trauma»

«Me parece indignante, y como madre más aún, que una chica de 18 años sea sometida por cinco hombres y no se considere agresión sexual, violación. El trauma que ha sufrido la víctima es muy difícil que lo supere en toda su vida. Afectará, sin duda, a sus futuras relaciones afectivas. Se le ha hecho un daño muy grande, a ella y a todas nosotras. Todas somos ahora esta chica. Se nos había enseñado que, si haces frente a una agresión, las consecuencias pueden ser peores, y con estas decisiones nos exponen a una violencia terrible. Hay mucho trabajo por hacer. Debemos rebelarnos, salir a la calle, hacer concentraciones pacíficas, seguir en la lucha por nuestros derechos. También hay que trabajar mucho en la educación de los hombres: tienen que cambiar muchísimo, cambiar esa cultura de opresión y de sentir que ellos son más. Las madres y padres tienen mucho que decir. La fórmula debe ser '¡educación, educación y educación!'. Hay que trabajar en todos los niveles, expandir la cultura del respeto a las mujeres. Y también hay mucha labor que hacer con los jueces: tienen que formarse, adecuarse a una sociedad que ha evolucionado y promover cambios legislativos. Hemos visto que, si se ciñen a las normativas actuales, nos lleva a estas sentencias tan injustas».

«La propia sentenciaes una violación»

«El jueves, tras conocer la condena, no tuve la menor duda de que mi sitio estaba también en la calle, junto a muchísimas mujeres indignadas y hombres estupefactos. Una frase de un amigo lo resume: 'La propia sentencia es una violación, no un abuso'. Al principio sentí, ademas de indignacion, impotencia. Pero tenemos que superar esa impotencia y lograr que jamas pueda repetirse. Pensé que lo mismo me podía haber ocurrido con 18 años cuando iba de fiestas. ¡Cuántas veces, volviendo de noche a casa, habré sentido miedo al escuchar pasos detrás! Quiero que mi hija no tenga ese miedo cuando sea adolescente. Éste es nuestro tiempo, el tiempo de las mujeres, de la otra mitad de la humanidad, buscando siempre la implicación de los hombres. Ya no puede haber marcha atrás. Hay un antes y un después de las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo».

«Refleja una visión machista del mundo»

«La sentencia me ha producido una profunda sensación de indignación, rabia, impotencia. Creo que manda un peligroso mensaje a la sociedad y considero que en la base de la sentencia está el no reconocimiento del fenómeno de la violencia contra las mujeres, de lo que supone, de lo que significa. Es, sin duda, un reflejo de una visión androcentrista y machista del mundo. Pienso estos días en la víctima, y también pienso en todas las víctimas de la violencia contra las mujeres, intento imaginar lo que supone para ellas una sentencia como esta. Y me parece terrible».

«Espero que sirva para reflexionar»

«Soy licenciada en Derecho y creo que debo ser cauta con la valoración de las sentencias, porque se basan en leyes que están sujetas al Código Penal o Civil. Pero cuesta compartirla, porque existe una línea muy delgada entre el abuso y la violación. No es la que esperábamos. Yo creo que deberían revisarse las normativas que regulan este tipo de delitos. Espero que todo esto sirva para reflexionar y mejorar la protección legal de las mujeres. Como mujer, y como madre, puedo decir que nos queda mucho por hacer y por conseguir».

«Se sigue viendo a la mujer como un objeto»

«La sentencia en sí no sabría ni cómo calificarla. Su contenido me parece aberrante, increíble y espero que el Tribunal Supremo la corrija o la enmiende. Creo que refleja una situación preocupante: se sigue viendo a la mujer como un objeto, como algo de lo que se puede disponer en contra de su voluntad. Y es algo que se traslada a otros ámbitos, como el laboral. Refleja un entorno machista que hemos heredado de una cultura de siglos en ese sentido, en la que la mujer ha estado bajo el dominio del varón. Esto empezó a cambiar con la Transición, pero, con todos los años que han pasado desde entonces, creo que no ha cambiado lo suficiente, porque la mentalidad machista sigue imponiéndose».

«Uno de los jueces ve una película porno»

«Yo tengo que hablar como mujer, ciudadana y feminista, pero, para cualquier persona, esta sentencia demuestra que la sociedad completa y también sus instituciones rezuman machismo por todos sus poros. Me parece nauseabundo y muy, muy preocupante que uno de los jueces esté viendo una película porno en vez de una violación. Que parte de la sociedad apoye esa petición de absolución y esta sentencia me parece aún más preocupante. Deberíamos hablar de un punto: 1.300 violaciones se denuncian al año en España, pero todos sabemos que es la punta del iceberg. Hay como un 80% que no se denuncian. Y hay un componente terrible: no sé si la culpa es de que las personas vean porno desde tan jóvenes, pero creo que hay un entendimiento de las relaciones sexuales absolutamente erróneo por parte de muchos hombres y, sobre todo, de muchos jóvenes, que es lo que más espeluzna».

«Esto es lo que importamos las mujeres»

«Es increíble que la Audiencia de Navarra establezca que 'La Manada' cometió un abuso sexual. Me parece evidente que se trata de una violación. Es algo que todos opinamos, al menos yo así lo creo, y me parece increíble que todavía a estas alturas pasen estas cosas. Esto es lo que importamos las mujeres».

«Fui militar y me intimidan 5 hombres en un portal»

«Es una falta de respeto absoluto a las mujeres. Cuando leo el fallo particular, me pregunto si realmente era necesaria esa recreación tan morbosa y pornográfica. Cuando me pasó a mí aquello, sin querer comparar, o si esa chica fuera mi hija, querría a toda la gente apoyándome. La relación de los hechos probados es clarísima. A mí, que he sido militar, cinco hombres en un portal me intimidan. Los hombres no saben lo que es salir a la calle de noche y tener que ir mirando para atrás a ver si un tío te está siguiendo. Y echar a correr del miedo. ¿Que no hay intimidación? Podemos discutir que no hubiera violencia, porque no le pegaron. Dicen que hay que cambiar las leyes, pero la ley es suficiente, hay que interpretarla bien. Y aquí hay claramente intimidación. Falta formación de los jueces sobre género y sobre lo que es la sociedad actual, y falta paridad en la judicatura. ¿Le tengo que enseñar a mi hija a salir armada a la calle? Eso es lo que han dicho los jueces».

«Soy jurista: hubo violación»

«Como licenciada en Derecho, soy partidaria de que todo análisis del ámbito penal se haga de manera sosegada, no desde lo emocional. ¿Qué he visto en este fallo? Veo que la línea que divide la violación y el abuso sexual en el Código Penal es muy fina, confusa, y puede llevar a situaciones muy injustas. Ésta es una de ellas. Analizo los hechos y veo a una mujer acorralada por cinco hombres, que mantienen relaciones sexuales con ella en contra de su voluntad. La sentencia dice que eso es intimidación porque no hay golpes, hematomas ni desgarros. ¿Eso descarta una violación? La postura pasiva de una mujer acorralada, en situación de inferioridad, no puede descartar la existencia de violencia, porque, de hecho, la hubo. Hubo una violación en toda regla. Como mujer, y como jurista, he vivido este fallo mal, muy mal. Es la prueba de que nos queda mucho camino por recorrer para superar la rémora que ha sido y es la desigualdad entre hombres y mujeres».

«¿Cómo no escuchan las reivindicaciones del 8-M?»

«He vivido la sentencia con indignación. No entiendo cómo es posible que no escuchen las reivindicaciones del 8 de marzo, teniéndolo tan cerca. Estoy enfadada y decepcionada. Hay que salir a la calle y hacer ruido. Queda un largo camino y además tengo la sensación de que ha habido una cierta involución en los últimos años en materia de libertades y derechos sociales. En las redes sociales y la prensa se consiente mucho».

«Todas las mujeres nos sentimos violadas»

«Es un despropósito absolutamente intolerable. La lectura de la sentencia me provoca náuseas. No es un problema del Código Penal: es la interpretación que hacen los jueces, y esto no se puede permitir en un país democrático. Además, esta sentencia da un mensaje de impunidad, de humillación de las mujeres, de falta de dignidad. Y respecto al juez del voto particular, es una barbaridad... Este hombre tendría que estar inmediatamente fuera del sistema judicial: que viva en sus propias carnes el rechazo de lo que ha dicho y de lo que ha hecho».

«Si te roban, no hay que demostrar que no querías»

«Me ha dejado perpleja comprobar que el artículo 181.2 del Código Penal define el abuso sexual atendiendo a las características de la persona que lo sufre. Si no se considera que hay intimidación o violencia, repetidas penetraciones no consentidas se quedan en abuso sexual. Pero ni siquiera con este Código Penal entiendo la sentencia de 'La Manada'. En los hechos probados se dice expresamente que «la apremiaron a entrar al portal tirando de la denunciante, quien de esa guisa entró en el recinto de modo súbito y repentino, sin violencia». Y que, «como consecuencia de los hechos la denunciante tuvo lesiones, para cuya curación precisó de una primera asistencia facultativa». A mi hijo le robaron el móvil con mucha menos intimidación y violencia y fue declarado robo y no hurto. En mi opinión, el Código Penal debe cambiar y dejar claro que estas relaciones sexuales no consentidas son agresiones sexuales. Por cierto, mi hijo nunca tuvo que demostrar que no quería que le robaran».

«La sentencia favorece a esos seres deleznables»

«Es un paso atrás para las mujeres y una injusticia para la chica que se atrevió a denunciar los hechos. Se nos sigue culpabilizando y no se nos protege. No se puede juzgar cómo ha reaccionado una mujer, si mostraba satisfacción o no, porque cada uno se defiende como puede. La sentencia ha favorecido a esos seres deleznables. Da miedo la gente que nos juzga y nos dirige».

«Hay que derribar esta jerarquía tan machista»

«Se nos dice que estamos ganando derechos, que cada vez somos más iguales, pero la realidad es tozuda: en muchos aspectos, a pesar de esforzarnos, estamos por debajo del hombre. El 8 de marzo fue un referente, pero hay una jerarquía muy machista que todavía hay que derribar. La sentencia es una muestra de ello. Lo primero que me pregunté es: si esos jueces tuvieran una hija que hubiera pasado por lo que tuvo que pasar esa chica, ¿cómo habrían reaccionado, a qué sentencia habrían llegado al sentir ese dolor? ¿El fallo sería el mismo?».

«Sale más caro hacer letras de rap que violar»

«Vi la sentencia en directo. Primero, me dio muchísima vergüenza lo que estaba escuchando, y después, sentí mucha indignación. Yo no soy especialista para saber cómo está fijado el límite entre abuso y violación, pero creo que la sentencia es una muestra de que el sistema judicial sigue siendo profundamente machista. La parte buena es lo orgullosa que me siento por todas las que hemos salido a la calle a protestar. En este país, sale más caro hacer letras críticas de rap que violar a una mujer, porque yo creo que sí es una violación».

«Han robado la libertada la juventud»

«No me lo puedo creer todavía, no salgo de mi asombro. Jurídicamente, esta sentencia es un desastre. Los jueces van dando los parámetros y describiendo cómo se siente una mujer violada, para concluir que no ha habido violación. Entonces, ¿de qué sirve que digan que estaba en shock, presionada...? Esta sentencia nos ha robado, sobre todo a la juventud, la libertad de salir, de estar de fiesta, de ir con quien queramos y de elegir qué queremos vestir. No la han creído porque estaba de juerga. En la asociación, nosotras recomendamos a las mujeres que, si son agredidas, se queden tranquilas, que no ataquen, no peguen... porque eso les puede costar la vida. 'Os queremos vivas, no heroínas' es el lema. Con esta justicia, a las mujeres nos espera un futuro incierto».

«¡Qué idea más extraña de la sexualidad tienen!»

«Con el Código Penal que tenemos es suficiente, no hace falta reformarlo. El problema es la interpretación que hacen los jueces, que tienen la libertad para interpretarlo y su propia ideología, que también la ejercen. Y si dicen 'pues violencia hubo poca y algo de consentimiento', eso hace bajar la pena y el delito. Aunque de la sentencia se deducen las burradas que le hicieron a la chica, ellos ven consentimiento, pequeño, pero consentimiento. Y luego está el que hace el voto particular y dice que vio jolgorio y alegría. Que me pregunto yo qué debe pensar él que son la alegría y la excitación sexual, porque la indignación va un poco también por ahí, por el tipo de sexualidad que ellos ven o defienden. Hay que preocuparse de la formación de los jueces en cuestión de violencia de género. Hay mucha mentalidad de antes, de cuando se hablaba de delitos de honestidad. Como no te resistas y mueras, has consentido. Y luego está la idea de que cualquier tipo de penetración en dos por dos metros con cinco armarios te puede gustar. ¡Qué idea de la sexualidad más extraña tienen!».

«Nos vemos reflejadas todas»

«Ayer no pude salir a la calle porque estaba dando clase, pero me habría encantado unirme a todas esas voces indignadas. Nos tendríamos que preguntar por qué está pasando esto aquí, por qué surge un movimiento tan fuerte, y es porque en estos casos nos vemos reflejadas todas y vernos unidas nos da fuerza. Me enfadé muchísimo al analizar la sentencia: ninguna mujer puede entender que la situación de esa chica no sea considerada de violencia. Es impensable. Pero lo que más me repugna es el voto particular de ese juez que pidió la absolución del grupo. Si yo fuera la responsable de los jueces de la Audiencia de Navarra, haría todo lo posible para sacarle de su cargo. En mi opinión, está enfermo».

«¿No son violencia las heridas que no sangran?»

«Hay dos tipos de manadas: la que se defiende frente a los depredadores buscando así proteger a sus iguales (serían, por ejemplo, las manifestaciones de estos días) y la compuesta por individuos que se juntan para rapiñar, despojar o, como en el caso que los cinco disfuncionales cerebrales componentes de 'La Manada', objetualizar y agredir sexualmente a una mujer que se encontraba en un grado máximo de indefensión. En mi opinión es una sentencia equivocada, ya que ella estaba acorralada (tal y como explica la sentencia) frente a un grupo superior en fuerza y número; una manada que actuó de común acuerdo. ¿No son violencia las heridas psicológicas, las que no sangran?».

«Lo único que se salva es la reacción social»

«Lamento que la violación de cinco hombres a una mujer no se considere agresión. El 'no' tendría que ser suficiente para que todo lo que pudiera ocurrir fuera considerado como violencia. La condición de la mujer revela la calidad democrática de una sociedad. Si los expertos dicen que la ley tiene ambigüedades y zonas de sombras, necesitamos con urgencia una reforma, porque los códigos legales han de ser claros. Lo único que se salva es la reacción social, liderada por las mujeres, pero de todos».

«Me ha cambiado la percepción de los jueces»

«No me lo puedo creer. Es la típica historia que nunca crees que pueda ocurrir, la depresión que me ha entrado es terrible. Yo siempre he confiado en los jueces, pero he visto esto y he pensado 'qué disparate'. Me gustaría que salieran hablando hombres jueces diciendo que esto no es así. Han conseguido que nos enfademos, que nos pongamos todos del lado de ella y que además desconfiemos de los jueces. ¿Pero qué buscaban? ¿Buscaban poder castigarles lo mínimo posible o hacer justicia? A mí me ha cambiado la percepción de los jueces. No hubiera pensado nunca que en un caso como este, en el que eran cinco contra una, hubiera que dirimir si era violación o abuso. La pobre chica, qué iba a hacer, ¿pelear con qué? ¡Asustarse y rezar para que pasara cuanto antes! Y, sobre el voto particular.... está loco, eso no es normal. Cualquiera se fía ahora».

«Hay que endurecer las penas por atrocidades así»

«Es una sentencia totalmente ridícula. Y, por supuesto, no alcanzo a comprender cómo alguien, después de valorar todas las pruebas, quiere pedir la absolución de los acusados, como es el caso del juez que ha emitido su voto particular. Me parece surrealista... Esta sentencia deja a la mujer en una situación total de desamparo. Es un caso claro de agresión sexual y creo que en atrocidades así se deberían endurecer las penas»

«Los agresores han de entender que no es no»

«Las concentraciones de estos días son el reflejo de una sociedad que avanza cada vez más hacia la igualdad. Ya no podemos entender que lo que ha ocurrido se considere abuso y no violación, y esa sensibilidad la hemos conseguido trasladar entre todas, entre los movimientos feministas y las instituciones. Por eso comprendo perfectamente las muestras de indignación con la sentencia. Respeto el trabajo de los jueces, pero desde luego no comparto el fallo: creo que representa un obstáculo en la erradicación de la violencia que sufrimos las mujeres y estoy convencida de que se ha perdido una oportunidad para lanzar un mensaje tanto a las víctimas como a los agresores, que tienen que entender que no es siempre no».

«Bastaría con escuchar a las mujeres»

«Si para otros delitos, por ejemplo el robo, se recomienda a las víctimas que no opongan resistencia para evitar males mayores, ¿por qué sí hay que resistirse, a veces hasta la muerte, para que haya agresión sexual? La respuesta a todas estas cuestiones está en la perspectiva de género. El concepto de violencia que se recoge en el Código Penal para los delitos de naturaleza sexual contra las mujeres es absolutamente arcaico y estereotipado. Naciones Unidas lleva años defendiendo que violencia es 'violentar la voluntad'. Se evidencia la necesidad de transformar la concepción tradicional de nuestros textos punitivos, pues no estamos ante una violencia aleatoria, ya que el factor de riesgo es ser mujer. Y es hora de acabar con la idea de que una relación sexual con una persona privada de sentido o que no es capaz de manifestar su oposición es menos grave. Bastaría, en línea con Naciones Unidas, con un tipo general para agresiones sexuales, agravado con determinadas circunstancias. Bastaría con aplicar de una vez la perspectiva de género en la justicia. Bastaría con escuchar, para así responder, a las mujeres».

«¿Se han imaginado en la piel de esa mujer?»

«Todo eran caras de disgusto el jueves, cuando me reuní con los miembros de mi equipo. Había estado ocupada toda la mañana y no había visto las noticias. Pensé que había ocurrido algo malo en el laboratorio. Enseguida me pusieron al día. Era un sentimiento generalizado de asco, rabia e indignación. Las mujeres jóvenes del laboratorio mostraban su incredulidad. Discutimos bastante sobre el tema. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? ¡Qué poco valen la palabra y el cuerpo de una mujer, su vida y sus sentimientos! Que una situación como ésta, tan clara y con pruebas documentadas, no se considere violación más allá de los tecnicismos, da idea del nivel del país. ¿Se ha imaginado alguno de estos jueces en la piel de esa mujer joven durante las agresiones? Obviamente no. ¿Qué me espera como mujer si esas son las personas que supuestamente defienden los valores de la sociedad en la que vivo? ¿Qué puedo decir a las estudiantes de mi equipo, que tienen que desarrollar su vida y su carrera en una sociedad así? El mensaje que nos transmite esta sentencia es claro: mujeres, este no es vuestro sitio, esta sociedad no es la vuestra. Necesitamos una sociedad y unas leyes diferentes ya, no podemos esperar más».

«La Justicia de este país deja bastante que desear»

«Lo que han decidido en ese tribunal es indignante. Es una forma suave de decirlo. Es increíble que una mujer tenga que estar pendiente de lo que deciden personas que, como se ha demostrado, no tienen comprensión hacia la mujer. La Justicia de este país deja bastante que desear. Se movilizan masas para arriba y para abajo, por todos lados, como en el pasado 8-M, pero luego no se traslada a los hechos».

«Es positivo que la gente salga a la calle»

«Hay que revisar la ley de forma inmediata. Jamás, jamás debería repetirse una sentencia similar. Si te ves paralizada ante un grupo de bestias y no puedes decir que no, eso no significa que consientas... ¡Eso debe quedar muy claro! Dicho esto, el hecho de que la gente salga a la calle y se manifieste me parece un síntoma positivo. Las cosas están cambiando. Somos la mitad de la población y nos negamos a ser el sector oprimido y humillado. Ya basta. Por suerte, muchos hombres están de nuestra parte y nos apoyan. Esta es una lucha de todos, no solo de nosotras».

«Tengo fe en el sistema, se puede enmendar»

«Tengo conocimientos jurídicos y me ha sorprendido que, de los hechos que se relacionan en la sentencia, nada haría deducir que no va a ser una violación. Probablemente la ley requiera un cambio. No se puede cargar en la víctima toda la carga de la defensa o de la prueba para que demuestre que ha ejercicido una resistencia, cuando ante cinco armarios roperos, en un portal angosto, resistirse habría sido una locura. Tengo fe en el sistema judicial y distinguiría entre el voto particular, que es aberrante, y la sentencia, que desde mi punto de vista es errónea y puede ser subsanada en instancias superiores».

«Muchas sabemos lo que es tener miedo»

«Indignación, rabia, enfado, impotencia, tristeza, incredulidad... Esos han sido los sentimientos que me ha provocado la sentencia que niega la violación de 'La Manada' por no apreciar intimidación ni violencia. Sorodidad y complicidad fueron los sentimientos en la concentración ante los juzgados de Bilbao. Pero también contradicción, porque la rápida ocupación del espacio público refleja tanto la conciencia y movilización ante un hecho injusto, como la desafección ante nuestras instituciones políticas y jurídicas y el sentimiento de que no nos representan ni nos reconocen como sujetos de derecho. Muchas mujeres tenemos la triste vivencia de una situación de discriminación, abuso o agresión sexual. Sabemos lo que es tener miedo. Esta sentencia, que no considera la relación asimétrica, la cosificación del cuerpo de la mujer, su violación en un contexto de intimidación y violencia, nos agrede a todas, nos desprotege y siembra la duda sobre cómo debe interpretarse jurídica y socialmente el consentimiento y la resistencia. El no consentimiento es agresión. El no es no. No hacen falta 300 páginas para argumentar lo contrario».

«Cualquiera puede toparse con unos animales así»

«Me ha causado una gran decepción con la Justicia. Me he quedado indignada. He pensado: 'Dios mío, qué va a ser de la sociedad'. Porque, si eso se considera de esa manera, cualquiera puede decidir mañana coger a cualquier persona y obligarla a hacer cualquier cosa. ¡Total, lo que vas a pagar va a ser tan mínimo! Si te defiendes, puedes acabar muerta; si no te defiendes y cierras los ojos para que sea lo más rápido posible y salir de esa situación, no consigues más que ser la causante en vez de la víctima. No sé cómo calificarlo porque es absurdo, la verdad, me hace muchísimo daño. Cada uno puede tener su forma de ser y vivir y puede estar en un momento dado disfrutando de unas fiestas y puede encontrarse con unos animales, como se encontró esa chica, y de repente sufrir algo así y que te haga polvo la vida. O ser fuerte y que no te haga polvo y encima ser juzgada por ello. Es terrible».

«¿Qué querían que hiciera?»

«Es una vergüenza que las mujeres que lo pasan tan mal en casos de agresión sexual y violencia de género no se sientan protegidas en los tribunales. Estoy indignada y enfadada ante la condena de nueve años. En mi opinión, es una agresión sexual, y no entiendo cómo pueden condenar por abuso a cinco hombres que acorralan a una mujer indefensa. Esto va más allá de lo que supuestamente dicta la sentencia. El hecho de que digan que ella no mostró resistencia no quiere decir que no pasase el peor momento de su vida. ¿Qué querían que hiciese?»

«Todas las mujeres somos víctimas de 'La Manada'»

«Esa chica ha sido muy valiente por haber denunciado todo lo que ha sufrido, que fue horrible. Todas las mujeres tienen que tener esta oportunidad de libertad de expresión, que en los países africanos no tenemos. Y no, por favor, eso no puede pasar en España, siendo un país que se supone que respeta y apoya la igualdad social. Las mujeres siguen viviendo en la desigualdad. Es una asignatura pendiente. Las mujeres tenemos fuerza y no pararemos de pedir que cambien las leyes. Todas las mujeres somos víctimas de 'La Manada'».

«Hija, no salgas a la calle, que corres riesgo»

«La sentencia es un error y un horror. Tengo tres hijos, los tres varones, pero si tuviera una hija tendría que advertirle de que la situación actual es horrorosa. 'Hija, no salgas a la calle, que corres el riesgo de ser abusada, violada o lo que sea'. ¿Hasta qué punto no estar en condiciones óptimas para una relación da luz verde para ser abusada? Hablamos de una mujer que tuvo que soportar un montón de penetraciones por todos los lados. ¡Pero esto qué es! ¿Para qué sirve que gastemos dinero y recursos en Salud Pública para la identificación de mujeres maltratadas si, cuando vamos a un tribunal, el cuestionamiento llega hasta estos niveles? Una reflexión más, que se desprende de la sentencia: un hombre puede violar a una mujer siempre que ésta se encuentre en unas condiciones en que resulte imposible comprobar la salvajada. Las mujeres estamos solas. Sabemos que en la sociedad nadie nos defiende».

«Parece una situacióndel siglo XIX»

«La sentencia es terrrible y debe obligar a hacer una reflexión muy seria sobre cómo está la Justicia y cómo se elige a los jueces. Hay que modernizar su formación, actualizarla. Estoy perpleja de que esto esté ocurriendo en el siglo XXI, parece una situación del siglo XIX. Con estas decisiones judiciales estamos transmitiendo a las chicas un mensaje de 'sé recatada, ten cuidado, no hables, no hagas esto...', un mensaje que las hace vivir con miedo, que recorta sus libertades y sus derechos. La sentencia es muy cruel para los derechos de las mujeres. Refleja la percepción que se tiene de la mujer recatada y que, si no es así, todo está permitido con ella. Me pregunto qué habría pasado si hubiera sido un hombre al que le violaran. Hay que actuar en la enseñanza, con los programas de coeducación, educación para la paz y convivencia. El problema es que hay que cambiar la mente, la forma de pensar, lo que tienen dentro de la cabeza, los estereotipos de género. Es lo más difícil».

«Es un castigo a todas las mujeres»

O«Es una forma más de decirnos a las mujeres lo poquito que valemos. Somos objetos, estamos cosificadas. La sentencia es una tomadura de pelo y refleja el patriarcado y la cultura de la pornografía. Para mí, está muy claro que la violación fue una escena porno en la que cinco hombres agreden a una mujer por todos los orificios de su cuerpo. El 8 de marzo salimos a la calle, montamos ruido, y cuanto más alto decimos no, más duras son las agresiones. La Justicia debería haber tomado cartas en el asunto y aprovechar para que las mujeres se sientan apoyadas. ¿Y qué hemos recibido? Una sentencia de risa. Están dándoles la razón a ellos. Es un castigo a todas las mujeres».

«¿Quién puede pensar que la chica quería eso?»

«La sentencia nos crea una inseguridad enorme a todas las mujeres. Esas leyes, o cómo se aplican, no nos representan. Lo que más me ha escocido es que consideren que no ha habido violencia ni intimidación. ¿Alguien puede llegar realmente a pensar que esa chica quería que le hicieran lo que le hicieron? No sé qué mente puede llegar a pensar que eso no es intimidatorio. Además, ¿qué seguridad nos da la sentencia? Es una vergüenza y creo que se da carta blanca. Esto para mí no es justicia. Para mí hubo violencia. Solo hay que escucharla a ella: si dijo que no quería, pues es una violación. Y punto».

«Se invisibiliza el deseo femenino»

«La Justicia española no está del lado de las mujeres. La mayoría de las veces el miedo te paraliza. Con esta sentencia se da a entender que, si no te defiendes, estás de acuerdo con lo que está pasando. Cuando intentan robarte, aconsejan que no te resistas para no sufrir más daños, pero parece que en un caso de violación tiene que ser al contrario. Debemos canalizar la rabia que sentimos ante esta situación en hacer fuerza y juntarnos para hacer un cambio real. En igualdad queda mucho trabajo por hacer en todas las áreas. En el ámbito de la sexualidad, por ejemplo, el modelo erótico hegemónico está centrado en el deseo masculino, dejando de lado nuestro deseo. Por ello, es importante hablar del deseo sexual de las mujeres y no de consentimiento, porque invisibiliza el deseo femenino. Deberíamos preguntarnos, en el caso de 'La Manada', si hubo deseo y no si hubo consentimiento».

«Me parece vejatoria y muy preocupante»

«La sentencia me ha dolido muchísimo. Me parece totalmente vejatoria y muy preocupante por lo que implica, para el presente y para el futuro. El principal problema es que determinados estamentos de la sociedad con poder, visibilidad e influencia, que deberían tener actitudes ejemplarizantes, siguen ejerciendo actitudes absolutamente discriminatorias. El desafío para las mujeres es lograr la concienciación y el ejercicio, de forma fehaciente, de las personas que, de un modo u otro, nos representan en la sociedad».

«Estamos construyendo un mundo horroroso»

«Sentí una enorme tristeza, ganas de llorar y mucha rabia. Estamos construyendo un mundo horroroso para los que vienen detrás. Hay que invertir en educación, trabajar los valores y no fomentar tanto la competitividad. La sentencia viene a demostrar que ser mujer es como ser una moneda de cambio. Las cosas aparentemente han cambiado, pero en el subsuelo todo sigue igual».