Las terribles consecuencias de usar gafas de sol falsas Dado su bajo precio muchas personas optan por estos modelos durante el periodo estival FRAN JUSTICIA Martes, 27 junio 2017, 18:26

La temporada veraniega ha llegado, por lo que es momento de cumplir con todos los tópicos de la estación, desde ir a playas y piscinas a refrescarse hasta lucir gafas de sol o usar sandalias. Precisamente si hay un accesorio clave del verano en lo que a moda se refiere ese sin duda son unas buenas gafas de sol, ya que además de complementar tu ‘outfit’ veraniego, te permitirán evitar los daños que los rayos del sol podrían producir en tus ojos.

No obstante, pese a que esa debería ser su verdadera función, proteger tus ojos del sol, la realidad es que en la mayoría de las ocasiones se da mayor importancia al estilo de las lentes y la montura, que a la composición de los cristales y a su efecto sobre dichos rayos. Es más, lo más normal es adquirir gafas de sol a bajo coste, carentes de filtro contra rayos Ultravioleta (UV) y sin graduar, ya que todavía hay muchas personas que no están concienciadas acerca de las terribles consecuencias por usar gafas de sol falsas.

Como no queremos que pases por este problema vamos a concienciarte acerca de los principales riesgos a los que puedes hacer frente usando modelos falsos, así que toma nota.

1. Los rayos ultravioleta hacen más daño

Según varios médicos, usar gafas de sol falsas es peor que no llevar gafas de sol y dejar que el ojo se proteja solo. Esto se debe a que el ojo tiene un mecanismo automático para protegerse del sol, ya que a mayor cantidad de luz, la pupila se contrae para ejercer de barrera e impedir la penetración de radiación en exceso.

En cambio, cuando usamos gafas de sol, la pupila se dilata y deja pasar mayor radiación para conseguir una mejor visión. En el caso de utilizar gafas de sol graduadas y con filtro UV esto no es grave, ya que gracias al filtro evitaremos los daños de estos rayos. Sin embargo, si usamos gafas de sol falsas sin filtro contra los rayos UV, no solo la pupila se dilatará dejando pasar mayor cantidad de radiación, sino que además no tendremos barrera contra los daños de los rayos UV, por lo que el peligro será mucho mayor.

2. Distorsiones en la visión

El problema anterior es el más grave, pero no es el único, ya que utilizar gafas de sol falsas también puede ocasionar distorsiones en la visión o falta de visibilidad a raíz de imperfecciones, rugosidades, burbujas y desperfectos en las lentes.

3. Graves daños oculare

Si bien hacer uso un día de estos modelos no tiene porqué conllevar graves daños, su uso continuado sí puede acabar ocasionando problemas oculares en diversas zonas, e incluso en los casos más graves puede provocar ceguera temporal. Algunos de los daños oculares que puede producir el uso de gafas de sol falsas son quemaduras superficiales en la córnea, daños en la conjuntiva, pgterigion o pliegue de aumento del astigmatismo, cataratas, Degeneración Macular Asociada a la Edad, lagrimeo y fotofobia, entre otros.