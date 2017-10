«Tanta espera, tanto sufrimiento, para esto» Los padres del joven galdakaotarra acudieron ayer a Amberes para conocer de primera mano la sentencia que cierra este caso sin aclarar lo sucedido DV Viernes, 20 octubre 2017, 11:07

La familia de Hodei Egiluz lamenta «que esto se acabe aquí, ya que es casi imposible que se celebre otro juicio, salvo que alguno de los autores del crimen confiese o se encuentre alguna otra prueba contundente». Cuatro años después de que se perdiese en Amberes la pista del joven de Galdakao, cuyo cuerpo fue localizado el año pasado en el río Escalda, se dio a conocer ayer la sentencia -en presencia de los padres del ingeniero fallecido- por los robos de los que fue víctima la misma noche de su desaparición: penas de prisión de entre seis meses y cuatro años para los cuatro acusados de haber asaltado a Hodei la madrugada del 19 de octubre de 2013.

«Hola. Aquí estoy intentando comprender lo incomprensible. Para mí está tan claro. El tribunal ha hablado. 4 años para uno de los imputados, 40 meses para los otros dos por el robo a Hodei y 6 meses para la cuarta imputada, de los cuales solo cumplirán una pequeña parte, o tal vez ni eso.

Quedarse sin tu hijo y una condena tan ridícula. Tanta espera, tanto sufrimiento, para esto. La justicia es tan complicada, compleja, dura y absurda. ¡Sale tan barato matar a una persona! A estos, concretamente, les ha salido gratis. ¡Ay! ¡Tienen tantos derechos! Y mi pobre Hodei ninguno...

Hay tantas injusticias dentro que para qué enumerar nada. Únicamente queda pensar que la justicia no siempre está en los tribunales, y aunque el amor que se siente por un hijo es mucho más fuerte que cualquier sentimiento, ojalá la vida coloque en su lugar a cada una de las personas involucradas en la muerte de Hodei. A veces cierro los ojos y deseo una y otra vez que vuelve Hodei, pero Hodei no vuelve. Soy consciente de que nunca volverá; solo es un deseo, un sueño, no sé cómo llamarlo... ¡Es tan horrible la realidad!, que de vez en cuando es necesario viajar, soñar volar... Muchas gracias a todos por vuestra ayuda eta bereziki zuri, laztana (especialmente a ti, cariño)».