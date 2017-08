Las 6 cosas más surrealistas encontradas en una habitación de hotel Trabajadores de hoteles han compartido sus experiencas más desconcertantes DV Sábado, 26 agosto 2017, 17:25

La salida del hotel o el 'check out' marca el final de la estancia, de vacaciones o por trabajo, en una habitación que será limpiada y ordenada por el personal del establecimiento, una labor que aunque pueda parecer muy rutinaria en ocasiones depara situaciones impredecibles. En la plataforma Reddit se ha hecho una encuesta preguntando a trabajadores de hoteles de diferentes categorías y este es el top 6 de lo más desconcertante que han encontrado en una habitación de hotel.

6. Uñas de pies

Según una persona participante en la encuesta, para ella es frecuente encontrar sangre, vómito y otras cosas más desagradables, pero le llamó realmente la atención aquella vez en la que al entrar en la habitación de hotel se encontró con cientos de restos de uñas de pie, eran tantas, que parecía que toda una familia se había cortado las uñas dejando su rastro en la moqueta de la habitación.

5. Juguetes sexuales

Toda una habitación llena de juguetes sexuales. Al parecer en la ciudad se celebraba una convención y en la habitación, los huéspedes se habían dedicado a vender juguetes sexuales de muy diversos tipos. Cuando concluyó la convención los huéspedes se marcharon dejando la habitación llena de juguetes sexuales. Quien cuenta la historia desconoce si habían sido utilizados o no.

4. La cocina del horror

Durante un mes se alojó un huésped en el hotel donde trabajaba la persona que cuenta esta horrible experiencia. A lo largo de ese tiempo, el servicio de habitaciones no permitió que ninguno de los empleados entrase ni siquiera a hacer la cama. Como la habitación era tipo apartahotel disponía de una pequeña cocina. Tras esos 30 días se dispusieron a entrar. El terrible hedor que invadía la estancia se hacía irrespirable en la pequeña cocina. Cuando abrieron el microondas dieron con un repugnante hallazgo. Había 'guardado' excrementos en el microondas y en el frigorífico.

3. Desnuda

Tras solicitar insistentemente la limpieza de la habitación una de las empleadas acudió de inmediato para hacerla. En la habitación encontró la clienta completamente desnuda; lejos de sentirse incómoda, invitó a la persona que cuenta la anécdota a que procediese a su trabajo, mientras ella continuaba como si nada. Limpió apresuradamente la habitación y se marchó.

2. Sangre

Según la empleada que se encontró con este estremecedor escenario, al abrir la puerta de la habitación paredes, sábanas, suelo,... todo estaba lleno de sangre. La imagen parecía extraida de una película de terror. Por supuesto, avisaron inmediatamente a la policía que mantuvo cerrada la habitación durante una temporada.

1. Nada

Eso es lo que se encontró esta camarera de piso cuando abrió la puerta de la habitación. Una cosa es llevarse los jabones y geles de la habitación. Otra bien distinta es robar las toallas del cuarto de baño. Pero en este caso la huésped fue más allá y no dejó nada: sábanas, mantas, televisión, los cuadros y objetos decorativos e incluso algunos muebles habían desaparecido de la habitación. Revisando las cámaras de seguridad se dieron cuenta de que una furgoneta había aparcado justo debajo de la ventana por la que extrajeron las cosas, previa rotura del seguro de la misma. Localizaron a la ladrona porque no se molestó en dar nombre falso y además había pagado con su tarjeta. Al final, como no pudo devolver algunas cosas que se acabaron rompiendo al caer de una altura de más de 9 metros, terminó siendo arrestada.