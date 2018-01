El Supremo respalda las denuncias públicas por abusos Miércoles, 17 enero 2018, 06:39

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por tres antiguos integrantes del equipo del ex entrenador nacional de gimnasia artística Jesús Carballo. Se trata de dos alumnos y un entrenador que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid al pago de 30.000 euros por apreciar una intromisión ilegítima en el derecho al honor del antiguo seleccionador. Los hechos se enmarcan en las declaraciones relacionadas con los abusos sexuales de los que habrían sido víctimas una de las gimnastas demandadas y otras compañeras que formaron parte de dicho equipo. La sentencia recurrida justificó la prevalencia del derecho al honor del demandante porque «no estaba acreditado que las acusaciones fueran ciertas o veraces». El Supremo señala ahora que el canon de veracidad no ha sido «correctamente aplicado», y señala que si la denuncia pública tiene «suficientes visos de seriedad y una cierta verosimilitud y no hay prueba de que sea falsa ni motivada por mala fe», no procede condenar al denunciante por intromisión ilegítima en el derecho al honor del afectado por la denuncia.