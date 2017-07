De Suecia a San Sebastián en bicicleta por los huérfanos del ébola Lucas García Romero / Twitter: Harambee_es Lucas García Romero recorrerá 2.600 kilómetros con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto de la ONGD Harambee que ayuda a 80 niños en Sierra Leona DV Y AGENCIAS Miércoles, 19 julio 2017, 16:03

Diez euros por cada kilómetro. El objetivo: 26.000 euros. Un joven recorrerá en bicicleta los 2.600 kilómetros que separan la ciudad sueca de Gotemburgo y San Sebastián para recaudar fondos para el proyecto de la ONGD Harambee que ayuda a 80 niños en Sierra Leona

El camino ya ha comenzado. A lo largo de 26 días, este joven de 24 años atravesará pedaleando siete países en el marco del proyecto solidario '2ROOTS - Juntos por África'. Por el momento, ha completado su primera etapa de Gotemburgo a Grenaa (Dinamarca) tras pedalear a lo largo de cien kilómetros y tras cuatro horas de ferry. "Día difícil, pero muy contento con el resultado. He tardado en salir porque no me llegaba la tienda de campaña. Toma de contacto y sensaciones positivas con el peso de la bici, llevo unos 16kg de equipaje entre ropa, portátil, tienda de campaña, placa solar, camping gas", relata García Romero. También recuerda que este viaje es "por una buena causa" y, por ello, pide a los ciudadanos que le ayuden a conseguir el reto.

La ruta se puede seguir a través de la página de Facebook de Harambee. Las donaciones se pueden realizar a través de la web de la ONGD Harambee.