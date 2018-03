Testigos de la detención: «Ha sido una redada de película» 00:29 «Los policías vestidos de paisano, se han abrazado y algunos han llorado», explica esta mujer R. I. Almería Domingo, 11 marzo 2018, 19:41

La detención este domingo de Ana Julia, sospechosa de la responsable de la muerte de Gabriel Cruz, ha sido una operación "de película", según han explicado testigos de la escena. "Parecía una redada de droga", comentaba una mujer que ha presenciado la detención: "Nos temblaba todo el cuerpo, se han cruzado un montón de coches para cortarle el paso" a la arrestada.

Según se oye en un vídeo que ha grabado un vecino, Ana Julia Quesada ha gritado al ser arrestada: "!No he sido yo! Yo he cogido el coche esta mañana". Acto seguido, un agente le ha gritado: "¡Cállate"! Tras ello, según la testigo, "la han tirado contra el capó y le han puesto las esposas". "Los policías, que iban vestidos de paisano, se han abrazado y algunos han llorado", concluyó.