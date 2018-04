El padre de Diana Quer: el Chicle acumula tres causas «en la misma dirección» Juan Carlos Quer, junto a su hija Valeria y su exmujer. / Efe Ha participado, al igual que la madre y la hermana de Diana, en una concentración en Madrid para pedir que no se derogue la pena de prisión permanente revisable EFE Madrid Sábado, 21 abril 2018, 13:33

El padre de Diana Quer, la joven cuyo cadáver fue hallado el último día de 2017 en una nave abandonada de Rianxo (La Coruña) tras permanecer más de un año desaparecida, ha recalcado hoy que ya son tres las causas penales «en la misma dirección» contra el principal acusado, José Enrique Abuín Gey, conocido como El Chicle.

Juan Carlos Quer ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Madrid después de que ayer el Juzgado de Instrucción número 2 de Noia acordara la reapertura de la causa iniciada en su día contra El Chicle por un presunto delito contra la libertad sexual contra la hermana de su mujer ocurrido en 2005.

El progenitor ha considerado que la acumulación de causas relacionadas con delitos sexuales contra Abuín «evidencia» la necesidad de que no se derogue la pena de prisión permanente revisable para que este tipo de delincuentes no puedan reiterar la actividad delictiva. Precisamente con el objetivo de defender que no se derogue esta pena Juan Carlos Quer ha participado -al igual que la madre y la hermana de la fallecida- en una concentración en la Puerta del Sol de Madrid.

En la actualidad, Abuín Gey está en la prisión de A Lama (Pontevedra) como autor confeso de la muerte de la joven desaparecida.