La Guardia Civil libera a 39 mujeres en «una de las operaciones más importantes» contra las mafias nigerianas de trata Miembros de la Guardia Civil en formación durante una celebración. / Efe Han contado además con la colaboración de la NCA Británica EUROPA PRESS Miércoles, 21 marzo 2018, 14:06

La Guardia Civil ha anunciado este martes la liberación de 39 mujeres que estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución en «una de las operaciones más importantes» contra las mafias nigerianas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operan en Europa.

Según explica el Instituto Armado, que dará más detalles en rueda de prensa este miércoles, la liberación se produce a resultas de la operación NANGA-PARBAT, coordinada por EUROPOL.

Los trabajos han sido desarrollados por agentes de la Guardia Civil y de la policía nigeriana pertenecientes al NAPTIP (National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons), que han contado además con la colaboración de la NCA Británica (National Crime Agency).

La Guardia Civil liberó en 2016 a 257 víctimas de la trata en 72 operaciones contra la explotación sexual, la explotación laboral o los matrimonios forzados, en operaciones con las que se detuvo a 175 personas, según los últimos datos disponibles.