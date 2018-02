Investigan si varios menores violaron a un niño de 9 años en un colegio de Jaén 01:12 Cuatro alumnos de 1º y 2º de ESO han sido expulsados del centro en el que produjo la agresión | Tienen entre 12 y 14 años, por lo que la Justicia no puede intervenir JUAN ESTEBAN POVEDA Jaén Jueves, 8 febrero 2018, 18:30

La Delegación de Educación de la Junta en Jaén ha abierto una investigación por una supuesta violación a un menor de nueve años cometida presuntamente por otros compañeros en un centro escolar de la comarca de la Sierra de Cazorla. El menor tuvo que ser atendido en el Hospital de Úbeda de unas lesiones que, según los facultativos, eran compatibles con una violación.

El caso, que ha sido adelantado por la Cadena Ser en Úbeda, habría tenido lugar durante el horario de recreo del centro escolar y cometido por un grupo de alumnos con edades comprendidas entre los doce y los 14 años, ya que el colegio atiende a menores de hasta el primer ciclo de la ESO, además de Educación Primaria e Infantil. No era la primera vez que el niño sufría acoso por otros en el colegio y había sido amenazado para no contar nada.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado la expulsión inicial, como medida cautelar, de hasta cuatro menores de 1º y 2º de ESO, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, por la supuesta violación.

Desde la Junta de Andalucía aseguran que han actuado "de forma inmediata" desde el momento en el que han tenido conocimiento de los hechos y que a través de la inspección han abierto una investigación para recopilar toda la información, analizarla y valorar la intervención que proceda. Asimismo, dicen que han activado el protocolo de actuación en caso de maltrato infantil y muestran su "más absoluto rechazo y estupor ante este tipo de presuntos sucesos", "un solo caso requiere toda la atención y acción de la administración educativa".

Han asegurado que trabajarán "conjuntamente con las autoridades competentes, judiciales, Fiscalía, servicios sociales, protección del menor" y se han puesto "a disposición de la familia y comunidad educativa". Las fuentes han hecho "un llamamiento a garantizar la protección del menor o la menor y preservar la intimidad de menores y familias", informa EFE.

Menores inimputables

Según ha podido saber Europa Press, fueron los propios médicos de urgencias del Hospital San Juan de la Cruz los que a finales de la semana pasada activaron el protocolo tras confirmar el alcance de las lesiones que presentaba este menor. Fuentes de la Delegación Territorial de Educación en Jaén han indicado a Europa Press que no han tenido conocimiento de los hechos hasta este miércoles, fecha en la que han comenzado con las actuaciones pertinentes para determinar lo ocurrido.

En Fiscalía confirman que allí no pudieron actuar en este caso al tratarse de menores inimputables. No se les puede imponer medidas ni poner a trabajar a los equipos técnicos ya que quedan fuera del alcance de la Justicia. Se informó entonces a la Junta de Andalucía para que pusiese en marcha los mecanismos previstos en estos casos, tanto dentro del sistema educativo (por el contexto de acoso escolar en el que supuestamente ocurrieron los hechos) como a través de programas para la reeducación de menores infractores no imputables que cometen hechos graves.

Antes que la Fiscalía y la Junta actuaron las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los que llegó el parte médico de los facultativos del hospital. En casos así no pueden más que dar cuenta a los padres de los menores y también a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía. Levantan acta, se llama a los padres o tutores, y se entrega al menor a quien corresponda previa fase documental (comparecencia, llamadas al Fiscal de Menores, entrega, inscripción en el Libro-Registro de Actuaciones con Menores e incapaces en situación de riesgo).