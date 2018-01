La Ertzaintza identifica a un menor de 13 años como presunto autor del homicidio de ‘Urren’ Agentes de la Ertzaintza y asistencias médicas rodean el cuerpo de Ibon Urrengoetxea, muerto tras sufrir un robo con violencia. El adolescente compareció en la comisaría de Deusto, mientras sigue la investigación policial para buscar más implicados DAVID S. OLABARRI Lunes, 8 enero 2018, 09:06

La Ertzaintza ha interrogado a un adolescente de 13 años al ser uno de los supuestos autores del homicidio de Ibon Urrengoetxea, ‘Urren’, el vecino de Amorebieta de 43 años, casado y padre de un niño de 5 años, que falleció el pasado 23 de diciembre después de sufrir un robo con violencia en la céntrica calle Navarra de Bilbao. Este chico de 13 años, sin embargo, no ha sido detenido ni imputado al no contar con la edad legal (14 años) fijada para que los menores puedan responder por los delitos que cometen. La Policía vasca, en todo caso, mantiene la investigación abierta con el objetivo esclarecer el caso en todos sus extremos.

La Ertzaintza ha conseguido dar con el joven gracias a una investigación centrada, básicamente, en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y las declaraciones de testigos. Según las últimas indagaciones, al menos dos adolescentes decidieron robar a ‘Urren’ cuando le vieron subir desde el Casco Viejo sobre las cuatro de la madrugada. Y todo parece indicar que el asalto «se les fue de las manos».

El exfutbolista del Amorebieta había estado celebrando una comida de empresa con sus compañeros y se disponía a coger un taxi en la Plaza Circular para volver a su casa. Los jóvenes se acercaron a ‘Urren’ y le pidieron un cigarro. Después le dieron unos «abrazos». Fue entonces cuando ‘Urren’ se percató de que le estaban intentando robar y se revolvió contra los asaltantes. Según las últimas indagaciones, uno de los individuos le pegó una patada y el exfutbolista cayó, golpeándose con la cabeza en el suelo. Según el informe preliminar de la autopsia, Ibon Urrengoetxea falleció a causa de este golpe.

No parece que los jóvenes pateasen a la víctima cuando estaba en el suelo. De hecho, se asustaron al ver al exfutbolista inerte sobre el asfalto y se fueron corriendo con su cartera. Un testigo informó a los agentes del Servicio de Investigación Criminal de Bizkaia que vio a unos jóvenes corriendo hacia el Casco Viejo mientras uno le decía al otro: «¿Qué has hecho? Le has matado».

Los supuestos asaltantes trataron entonces de pasar desapercibidos. El chico de 13 años se cortó el pelo y se puso un gorro. Pero los ertzainas comenzaron un rastreo que permitió identificarle poco después. Es conocido por formar parte del grupo de jóvenes ha cometido en el último año diversos robos a adolescentes en el entorno de la Plaza Indautxu y cerca de la parada de metro de María Díaz de Haro.

Al parecer, el identificado por la Ertzaintza es conocido por ir acompañado de un perro pit bull y por intimidar a chavales para robarles el teléfono móvil, dinero o prendas de vestir. Proviene además de una familia desestructurada.