Detienen a la pareja del padre de Gabriel cuando trasladaba el cadáver del niño en el maletero 01:17 Imagen de la detenida (a la izquierda) por la muerte del pequeño Gabriel. / Atlas Los agentes de la Guardia Civil, que seguía de cerca a esta mujer, la fotografiaron cuando sacaba el cuerpo de un pozo y lo introducía en su vehículo para trasladarlo a la localidad de Vícar M. CÁRCELES / COLPISA Madrid Domingo, 11 marzo 2018, 19:43

La Guardia Civil ha detenido este domingo en la localidad de Vícar (Almería), a 75 kilómetros de Las Hortichuelas, a la pareja del padre de Gabriel Cruz cuando trasladaba en el maletero de su coche el cadáver del niño de 8 años desaparecido el pasado 27 de febrero en Níjar (Almería).

Según ha confirmado el Ministerio del Interior, Ana Julia Quesada, que fue interrogada la semana pasada tras hallar la camiseta con ADN del niño entre unos matorrales, ha sido detenida justo antes de que entrase con su coche en el garaje de una bloque de viviendas de la citada localidad.

La Guardia Civil seguía de cerca a esta mujer desde hace días como sospechosa de la desaparición. El pasado viernes fue llamada a declarar y los agentes le pusieron un cebo con la intención de comprobar un dato, una pista que aún no ha trascendido. A partir de ese momento, comenzó un seguimiento sin tregua hasta que este domingo los agentes fotografiaron a la mujer sacando el cadáver de un pozo e introduciéndolo en el maletero de su vehículo.

Los agentes tomaron sus vehículos en un amplio operativo y siguieron el coche de Ana Julia hasta poco antes de entrar en el garaje de un bloque de pisos, ubicado frente al pub Nepal, en la Puebla de Vícar. Allí le cortaron el paso con varios vehículos, le hicieron descender del turismo y, tras comprobar que el cuerpo del pequeño Gabriel estaba en el maletero del coche, ha sido esposada y conducida a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

Momento de la detención de Ana Julia.

Interior pide no propagar bulos

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informado personalmente del hallazgo del cuerpo a la madre de Gabriel, trasladándole su "profundo dolor y conmoción" por la "triste pérdida". Además, en una rueda de prensa, ha pedido respeto para las "horas trascendentales" de la "minuciosa" investigación que la Guardia Civil "viene desarrollando desde el primer día y el primer instante que se supo de la desaparición del niño", ha señalado Zoido.

En un mensaje distribuido por Interior, Zoido ha explicado que ha hablado con Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, una vez que los investigadores de la Guardia Civil le han informado del "terrible desenlace". Ha insistido, asimismo, en la importancia de no propagar bulos que entorpezcan la investigación en curso y "dejar trabajar" a los investigadores.

Las muestras de apoyo a los progenitores del pequeño no han cesado tras el hallazgo. El Colegio Oficial de Abogados de Almería se ha ofrecido "desinteresadamente" para prestarle asistencia jurídica y ejercer "en su momento y contra quien corresponda" la acusación particular.

El decano del órgano colegial, José Pascual Pozo, ha indicado que el acuerdo se ha adoptado por unanimidad en el seno de la junta de gobierno reunida "de urgencia", ante lo que ha calificado de "hecho absolutamente intolerable, como es el asesinato de un niño".

"Como personas y como padres y abuelos, y como profesionales que defienden el estado de derecho y la justicia, no podemos llegar a la familia de Gabriel de otra manera", ha trasladado Pozo.

Los padres de Gabriel, durante la concentración del viernes

Doce días de angustia

Un amplio dispositivo de búsqueda trataba de localizar al niño desde el martes, 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía y festivo en esta comunidad autónoma. El rastro del menor se esfumó cuando salió hacia las 15.30 horas de la casa de su abuela en Las Hortichuelas, una pedanía almeriense. Según el testimonio de sus familiares, Gabriel recorrió los cien metros que separan esta casa de la de sus tíos, aunque nunca llegó a su destino. Unas cinco horas después la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda al que se sumaron unidades especializadas, entre ellas la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.

El miércoles 28 de febrero interrogaron al hombre que llevaba dos años acosando a la madre del niño, Patricia Ramírez. Este hombre permaneció casi 72 horas detenido y el juez lo envió a prisión por saltarse la orden de alejamiento. El propio Ministerio del Interior explicó que había "manipulado" la pulsera telemática que controlaba que no se acercara a Patricia. La madre de Gabriel, no obstante, siempre dijo que esta persona no tenía nada que ver con la desaparición de su hijo.

Fue precisamente, la detenida, Ana Julia, quien divisó, el pasado sábado 3 de marzo, cuando estaba con el padre del pequeño, la camiseta interior blanca con trazas de ADN del pequeño Gabriel en la zona conocida como Barranco de las Agüillas, en Las Negras, por donde solían "sacar a los perros". La mujer dijo haber sufrido una caída por un terraplén al intentar acceder al lugar donde se encontraba dicha prenda oculta "entre cañas". Este accidente parece que fue provocado por la difícil orografía de la zona, situada a escasos 300 metros de una depuradora y junto al camino que conduce a la conocida Cala de San Pedro. A esta mujer se le tomó declaración en dependencias judiciales. Ana Julia estaba en la casa de la abuela de Gabriel el día que este desapareció. Fue ella quien vistió ese día al niño y la que aportó a los agentes la descripción de cómo iba vestido el día que desapareció. Según declaró, ella y la abuela estaban en casa cuando el niño salió en dirección a la vivienda de sus tíos, ubicada a cien metros, pero ni llegó a su destino ni volvieron a verlo.