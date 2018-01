CINCO INTERROGANTES DEL CASO DE JON BÁRCENA

4

Una península no muy extensa

El círculo rojo de la imagen muestra el lugar en el que ha aparecido el cadáver. Se encuentra en la península de La Chopera, el que parecía el destino final de Jon Bárcena. No es un área especialmente extensa y la mayoría de su paisaje son laderas de hierba y pequeños bosques. Tan solo hay un pinar que ocupa una parte muy pequeña del terreno. No se trata de una zona difícil de abarcar y está perfectamente comunicada por caminos rurales y senderos. Pese a estas características, los rastros no conducían a ninguna parte y la Ertzaintza desactivó la búsqueda del joven el 5 de enero.