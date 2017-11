25 años del crimen de Alcàsser

Trozos de papel

La minuciosa inspección que realizó la Guardia Civil en la escena del crimen fue clave para identificar a los asesinos. Varios trozos de un volante médico con el nombre de Enrique Anglés hallados cerca de la fosa condujeron horas después a la Guardia Civil hasta el domicilio de los Anglés en Catarroja, pero el presunto autor material de los crímenes ya no estaba allí, según los investigadores. Miguel Ricart, que aún no sabía que unos apicultores habían encontrado los cadáveres, fue detenido cuando se acercó a la vivienda del Camí Real para preguntar el motivo de la presencia de varios guardias civiles en el edificio. ‘El Rubio’ llevaba una bolsa con mandarinas para dárselas a la madre de Anglés. Los agentes también arrestaron a Enrique Anglés y lo dejaron libre cuando comprobaron que no estaba implicado en los crímenes.