Abusa de su nieta y le rebajan la pena a tres años porque estaba dormida Polémica sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza R.P. Viernes, 26 enero 2018, 08:44

Un abuelo ha sido condenado a tres años de prisión por haber abusado sexualmente de su nieta. Con el Código Penal en la mano, por ese delito podía haber sido castigado con hasta seis años de cárcel, y la Fiscalía pedía que se le impusiera la máxima pena. Pero la Audiencia Provincial de Zaragoza ha suavizado el castigo porque la niña estaba dormida cuando fue agredida. Y es que no le han aplicado la agravante conocida como ‘prevalimiento’, que se aplica a aquellos que por una relación de superioridad o parentesco, fuerzan a un menor a acceder al abuso sexual por temor. Dice el tribunal que en este caso no se le puede achacar porque la niña estaba dormida y, por lo tanto, no hubo ocasión de que el abuelo -que tiene 50 años- se viera en la tesitura de tener que imponer su superioridad ante la pequeña.

Los hechos se produjeron en la vivienda familiar en la noche del 12 al 13 de marzo del año pasado. En el piso convivían el acusado, su esposa, varios hijos de la pareja y una nieta que hacía escasas semanas había llegado desde Colombia, país de origen del condenado. Aunque el imputado ha insistido en todo momento en negar los hechos, la sentencia da por probado que aquella noche fue a la habitación en la que dormía su nieta y abusó de ella, «tras lo cual la niña se despertó y se dirigió al cuarto donde dormía su abuela, esposa del acusado, contándole lo sucedido».

El relato de la pequeña originó una fuerte discusión en la que participaron activamente el abuelo, su esposa y el hijo mayor de la pareja. Fue tal la trifulca que la Policía tuvo que acudir al domicilio, y fue entonces cuando la madre y el hijo denunciaron a los agentes los abusos sexuales que había sufrido la nieta. El tribunal da credibilidad no solo a su testimonio, sino que valora especialmente el relato de la propia nieta, que la niña sostuvo ante la juez instructora.