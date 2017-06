No hay relación entre el fuego en Doñana, la Ley de Montes ni Gas Natural

Las llamas continúan acechando Doñana y las teorías conspiranoicas llegan a las Redes Sociales junto a los pirómanos especuladores. Los sabios parece que ya sabían desde hace tiempo que este fuego era para un gasoducto y tienen revolucionado WhatsApp, Twitter y Facebook, con varias hipótesis. O eso creían claro, porque hasta los ecologistas desmienten el hecho. Desde que José Fiscal, portavoz de la Junta de Andalucía, hiciera unas declaraciones en las que destacaba que el incenció podría haber sido causado intencionadamente, la polémica no hizo más que comenzar. ¿Por qué?. Pues resulta que desde el año pasado existen numerosas críticas hacia el proyecto de Gas Natural Fenosa de construir unos almacenes de Gas en las inmediaciones del Parque Nacional. La unión de ambos sucesos no iba a tardar mucho en ver la luz. y la conspiración urbanística para recalificar el terreno de Doñana, poder construir y obtener beneficios económicos circulaba a toda velocidad por Intenert.

Pero ¿piensan de la misma forma los ecologistas?. «Hay que renunciar a respuestas facilonas. Se trata de un bulo que se propagó en 2015 y volverá a aparecer por la impotencia y la rabia con cada incendio. La Ley de Montes (aprobada en 2003 y reformada en 2015) no permite recalificar terrenos quemados, establece una excepción para infraestructuras declaradas de utilidad pública sobre montes públicos y nunca se ha utilizado hasta la fecha. No hay ningún elemento que permita pensar que va a haber un cambio en el uso del suelo», explica Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace en la Cadena Ser.

«No existe una base que relacione este incendio del parque natural con una recalificación», aclaran en Ecologístas en Acción y WWF. El PP aprobó en 2015 una reforma de la Ley de Montes que prohíbe construir durante 30 años en las áreas quemadas. Esta normativa incluye una salvedad, las comunidades pueden recalificar las zonas forestales que hayan ardido «cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden». Para eso los Gobiernos regionales deben aprobar una ley autonómica que especifique cuáles son esas «razones», algo que no se aclara ni se concreta en la legislación estatal. Además Andalucía no ha hecho ninguna normativa en ese sentido, por lo que no podría recalificarse en esos terrenos hasta pasados treinta años.

No obstante la Ley de Parques Nacionales explica que el suelo objeto de la declaración de un parque nacional no podrá ser susceptible de urbanización ni edificación. El espacio natural de Doñana se compone de una gran extensión declarada como parque nacional, que no es recalificable.

Sobre el proyecto del gaseoducto hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía se ha manifestado en su contra, teniendo potestad para bloquear el proyecto porque en materia de parques naturales su legislación es la que rige.

La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha garantizado este lunes que «ni un solo metro» que haya ardido en el incendio que afeta al entorno natural de Doñana «va a ser recalificado ni utilizado para ningún otro uso».

«Pedimos que se investigue quién o qué intereses están detrás del fuego de Doñana, una zona con un conflicto permanente entre las actividades humanas. En este caso con muchas tensiones entre la actividad agrícola y la actividad conservacionista», señala Ecologistas en Acción.

Según el estudio España en llamas, de la Fundación Civio, solo el 0,15% de los incendios ocurridos entre 2001 y 2013 se provocó para obtener una modificación en el uso del suelo. Lo más habitual es que se traten de campesinos y ganaderos tratando de ganar terreno al monte, actos vandálicos, pirómanos, cazadores o motivaciones no declaradas.

Doñana ha sufrido varias catástrofes en su historia, ninguna relacionada con reclasificaciones del terreno.