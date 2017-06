Fin de semana negro en la carretera para los ciclistas: cinco muertos y cuatro heridos

Cinco ciclistas se han dejado la vida y otros cuatro han resultado heridos sobre sus bicicletas en las carreteras en la últimas 48 horas, un fin de semana negro para los aficionados a este deporte que ha costado la vida a al menos 24 personas en lo que va de año.

El último, un hombre de 71 años, fallecido como consecuencia de una caída del grupo con el que rodaba en Talayuelas (Cuenca), un accidente que ha provocado heridas a otros dos ciclistas. Por la mañana, sobre la N-332 en Oliva (Valencia), en la misma carretera en la que hace poco más de un mes morían tres ciclistas, fallecía otro más. En ambos casos, los conductores que los arrollaron dieron positivo en drogas.

Veinticuatro horas antes de este accidente, ayer sábado, tres carreteras navarras eran escenario de otros tantos siniestros de ciclistas. A las 9:55 horas, un hombre de 55 años pedaleaba por la N-120-A, a su paso por Erice de Iza (Navarra), cuando era alcanzado por un coche, y dos horas después otro ciclista de 56 años se dejaba la vida en un camino de Lodosa por causas al parecer natuales. El tercer fallecido se registraba en la NA-7183 en el término navarro de Urbasa, por una parada cardiorrespiratoria. Otros dos ciclistas heridos se suman a este fin de semana trágico: uno tras sufrir una caía en NA-2040, en el termino de Arce (Navarra) y otro al ser arrollado por un camión grúa en una carretera de Bétera (Valencia).

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha lamentado las muertes de este fin de semana y ha reiterado su condena de las irresponsabilidades al volante de los conductores, no respetar la distancia mínima de un metro y medio, el exceso de velocidad y ponerse al volante tras beber o consumir drogas. En lo que va de año, según el recuento de EFE, al menos 24 ciclistas han fallecido en vías interurbanas, tan solo 10 menos que el total de muertes sobre la bicicleta del pasado año, según las cifras provisionales de la DGT en las 24 horas siguientes al accidente.

Conscientes de esta "sangría", en palabras del director general de Tráfico, Gregorio Serrano, la DGT ha anunciado la puesta en marcha de un plan "especial y urgente" de medidas, que incluyen endurecer el castigo para los conductores que reinciden en el consumo de alcohol y drogas al volante. "No estamos dispuestos a que la gente que sale con su bici no pueda regresar vivo a su casa", enfatizó Serrano hace un mes en la Comisión de Seguridad vial del Congreso, donde desgranó sus retos más inmediatos y donde recordó que próximamente se señalizarán 49 nuevas rutas ciclistas seguras. El objetivo no es otro, según recordó hace unas semanas el titular de Interior, tras presidir una jornada de trabajo sobre los atropellos a ciclistas del Comité de Seguridad Vial, que facilitar y proteger el tránsito de este colectivo por las carreteras convencionales y reducir la accidentalidad.

Una mayor presencia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las vías secundarias, donde hay más ciclistas los fines de semana, el aumento de los controles de alcohol y drogas en las mañanas de los sábados y domingos y la elaboración de un estudio en profundidad sobre los siniestros con bicicletas son otras de las actuaciones que Interior quiere impulsar. Y eso sin olvidar las campañas preventivas para dar a conocer, sobre todo a los conductores, la normativa que afecta a los ciclistas, medidas que complementarán a otras ya en marcha, como la de las "Almas ciclistas", donde se reproducen las rutas de personas que murieron cuando montaban en bici.