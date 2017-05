Un conductor ebrio embiste a varias personas tras una pelea en un club de Marbella

Un coche de gran cilindrada causó ayer noche el pánico en Marbella. A los mandos del vehículo iba un conductor ebrio de nacionalidad extranjera que tras una pelea en Puerto Banús embistió a varias personas y en su huida colisionó con media docena de vehículos. A su paso dejó ocho heridos, dos de ellos graves y hospitalizados. El agresor y su acompañante fueron detenidos finalmente por la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Todo comenzó en torno a las nueve de la noche, cuando tras una jornada de fiesta, el autor de los hechos, de 22 años, se enzarzó en una pelea en el conocido beach Ocean Club, en Puerto Banús. Según los testigos, abandonó el local ofuscado y con evidentes síntomas de embriaguez. Arrancó el vehículo, un Audi, y comenzó su carrera destructiva por la ciudad sembrando el pánico por el ancho peatonal de la avenida Lola Flores, donde atropelló a tres personas. Para ello no dudo en dar varias pasadas con su bólido buscando a propósito a los viandantes. Emprendió la huida apretando el acelerador en dirección a la A-7. Un coche camuflado de la Guardia Civil de Tráfico intentó darle el alto, pero el conductor no sólo no atendió a las indicaciones de los agentes, sino que intentó embestir el vehículo de la Benemérita. En su loca escapada en dirección a Marbella por la antigua N-340 agrandó el saldó de heridos. A la altura del Hotel Coral Beach se metió en dirección contraria embistiendo de frente a cuatro coches. Su plan kamikaze no duraría mucho, retomada la dirección por su carril colisionó con otros dos vehículos, momento en que la Guardia Civil consiguió detenerlo. Entre los heridos de estos vehículos hay, al menos, dos menores, así como el propio conductor del Audi, que fue hospitalizado. Por suerte, un bebé de 15 meses que viajaba en uno de los coches accidentados no ha sufrido lesiones pero no así su madre.

El alcalde, José Bernal, y el delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna, se desplazaron hasta el lugar de los hechos para interesarse por el siniestro y por el estado de los heridos. El caos que se originó en la zona, con los vehículos destrozados, provocó el corte del acceso a Marbella desde Coral Beach. Al cierre de esta edición, el tráfico de Banús dirección a Marbella se estaba desviando a través del túnel de la A-7, mientras que agentes de la Policía Local de Marbella y del Cuerpo Nacional de Policía seguían trabajando sobre el terreno.