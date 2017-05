Los vecinos de Zorroza habían alertado del peligro «hace 20 años»

Los miembros de la asociación de vecinos de Zorroza han acudido al lugar de la tragedia para expresar el dolor por las muertes en el incendio y, a la vez, mostrar su indignación porque habían advertido al Ayuntamiento del Bilbao del riesgo de la vivienda en la que se ha desatado el fuego por las "pésimas condiciones" en las que se encontraba. "Llevamos más de 20 años presentando reclamaciones y escritos en el Ayuntamiento por la situación de las casas de esa zona sin que se haya hecho nada hasta ahora", ha señalado uno de sus responsables, Txetxu Rojo, mientras mostraba los papeles con las últimas reclamaciones vecinales.

"Es una edificación de madera, que no reunía las mínimas condiciones de seguridad ni habitabilidad. Veíamos que podía pasar algo, y que hasta que no pasara una tragedia no se iba a actuar", ha añadido Rojo. Los representantes vecinales aseguran que el Consistorio se había comprometido a derribar el edificio a finales de año, "pero ya llega tarde". La agrupación ha recordado que en 2015 fue necesario derribar la casa que estaba pegada a la que ha ardido esta madrugada. "La apuntalaron y la dejaron así. Ha sido un incendio, pero se podía haber caído el tejado o producido cualquier otro accidente", se lamentaba Rojo, que ha recordado que el edificio de cinco pisos que se encuentra junto al incendiado "también está en una situación peligrosa y no se hace nada".