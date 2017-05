«¡Ha sido el cristal!», las espeluznantes declaraciones de los amigos de los dos jóvenes que cayeron por el ascensor

Un chico y una chica de 17 años fallecieron este martes tras ceder el suelo del ascensor en el que se encontraban y caer al vacío desde un noveno piso, en un edificio ubicado en el número 4 de la calle Hermanos Bécquer, en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Alrededor de las 16.45 horas, y por causas que la Policía Científica está investigando, los dos jóvenes cayeron por el hueco del ascensor después de que este se desprendiera. Según informa ABC, algunos amigos de las víctimas recalcaban en estado de shock y muy alterados que «¡ha sido el cristal, ha sido el cristal, que se ha roto!». El inmueble tiene dos elevadores: el de servicio y el principal, y el siniestro ocurrió en este último, de vidrio, así lo aseguraron varios trabajadores de la finca, que no pudieron precisar si el suelo también lo era ya que no lo utilizan. Lo que aún no está claro, no obstante, es si una de las mamparas se rompió y arrastró a la plataforma del aparato o si fue esta la que cedió.

Cuando los efectivos del Samur-Protección Civil llegaron al lugar sólo pudieron confirmar el fallecimiento de los dos adolescentes, que en ese momento celebraban una fiesta de fin de éxamenes antes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con un grupo de compañeros en el ático del inmueble, en cuyo sexto piso vivía ella con sus padres y sus dos hermanos.

Una fiesta que acabó en tragedia

Los fallecidos, «una pareja de novios» de 17 años, según precisaron los amigos estaban en el ático del inmueble, de ocho plantas –con una altura de nueve–, haciendo los preparativos para la fiesta. La pareja salió a buscar o comprar algo y la tragedia segó sus vidas.

En el momento del desprendimiento, algunos de sus compañeros ya se encontraban en el ático, mientras que otros esperaban en el rellano para subir. Por su parte, numerosos padres y alumnos se encontraban reunidos en el centro escolar y vivieron momentos de pánico al conocer la noticia del suceso y no saber con exactitud qué había sucedido. A eso hay que añadir que muchos progenitores no conseguían localizar a sus hijos.

Dadas las circunstancias, los Psicólogos del Samur tuvieron que atender a numerosos amigos y familiares que se encontraban en el lugar de los hechos por crisis de ansiedad. Para ello se instaló un hospital de campaña en una oficina del banco BNP, situada frente a la finca donde se produjo el suceso, que abrió sus puertas para este fin. Por su puerta estuvieron entrando y saliendo durante toda la tarde de ayer numerosos jóvenes que lloraban desconsoladamente y progenitores con una expresión desoladora. La calle permaneció cortada hasta que el juez autorizó el levantamiento de los cadáveres, a las 19.20 horas. Fueron trasladados hasta el Tanatorio Norte.

El ascensor había pasado las revisiones

En la Comunidad de Madrid han confirmado que el ascensor había pasado favorablemente en 2015 la inspección periódica a la que deben someterse estos dispositivos cada cuatro años. Según explican en la Comunidad, corresponde a las comunidades de propietarios el mantenimiento de sus ascensores y encargar su inspección, que tiene que ser realizada por un Organismo de Control Autorizado (OCA).

Posteriormente, la Consejería de Economía y Hacienda supervisa los datos que les remiten estas entidades. Además de superar la inspección hace dos años, en el pasado mes de abril el ascensor se había sometido a labores de mantenimiento, según ha precisado una portavoz de la Consejería de Economía y Hacienda.

El director general de Industria de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Abajo, y técnicos de su departamento se han personado en el edificio para conocer los detalles del siniestro e intentar aportar datos a la investigación.